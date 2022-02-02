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偶像劇演成愛情！螢幕情侶假戲真做　這3對全修成正果

▲經典螢幕情侶假戲真做，這3對全都修成正果。（圖／IG）
▲經典螢幕情侶假戲真做，這3對全都修成正果。（圖／IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-02-02 10:30:00

藝人拍戲時常傳出緋聞，也有不少人假戲真做，許多螢幕情侶CP甜到讓粉絲敲碗希望真的在一起，《NOWnews今日新聞》為您整理出3對經典CP最後真修成正果的偶像螢幕情侶，其中2對都是去年熱騰騰剛出爐的新婚夫妻呢！

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柯佳嬿&坤達 《我們發財了》

柯佳嬿和坤達2012年因合作《我們發財了》互相來電，低調戀愛5年後宣布結婚，兩人從戀愛到結婚都非常低調，除了婚禮公開同台外，在演藝圈幾乎沒有再同框過，節目上也很少主動提到對方，僅在社群上很偶爾的低調放閃。事實上，柯佳嬿18歲時曾結過婚，不過僅維持2年就離婚，遇到坤達後才願意再踏入婚姻。兩人至今已結婚5年，關於「做人」柯佳嬿總說順其自然，目前衝刺事業為主，看來要等到兩人的愛的結晶，粉絲還有得等了！

柯佳嬿、坤達舉辦婚禮。（圖／記者葉政勳攝，2018.09.15）
▲柯佳嬿、坤達舉辦婚禮。（圖／記者葉政勳攝，2018.09.15）
▲柯佳嬿和坤達婚結婚5年。（圖／柯佳嬿IG）
▲柯佳嬿和坤達婚結婚5年。（圖／柯佳嬿IG）
▲柯佳嬿、坤達登記結婚。（圖／翻攝自臉書，2017.12.03）
▲柯佳嬿、坤達登記結婚。（圖／翻攝自臉書，2017.12.03）
陳庭妮&胡宇威 《真愛趁現在》、《真愛黑白配》

讓粉絲敲碗敲好久的這對必是其中之一了！陳庭妮與胡宇威2012年合作《真愛趁現在》在劇中甜到不行的橋段和眼神，加上外貌相當速配的兩人，當時就被不少人粉絲高喊希望兩人在一起，拍完戲傳出緋聞整整9年，兩人被問到對方始終堅稱「好朋友」。1月13日下午1點14分，雙方一同在社群上發布結婚消息，陳庭妮IG寫下「Twogether」，胡宇威IG寫下「To get her」，相當甜蜜有巧思，這也是兩人首度認愛PO出合照，胡宇威經紀人透露，兩人在一起8年很穩定，非常看好他們，結婚消息一出，讓不少粉絲直呼，「又相信愛情了」！

▲胡宇威（右）求婚成功。（圖／陳庭妮IG）
▲胡宇威（右）求婚成功。（圖／陳庭妮IG）
▲陳庭妮、胡宇威被網友公認最配CP組。（圖／Dcard）
▲陳庭妮、胡宇威被網友公認最配CP組。（圖／Dcard）
▲胡宇威（左）神預言二娶陳庭妮（右）。（圖／三立華劇YouTube）
▲胡宇威（左）神預言二娶陳庭妮（右）。（圖／三立華劇YouTube）

邱澤&許瑋甯 《當男人戀愛時》

邱澤和許瑋甯在戲劇上都是當紅的男一女一，直到終於一起合作電影《當男人戀愛時》，感人的劇情賺人不少熱淚，票房高達4億，當時討論度極高，兩人的緋聞也隨之發酵，之後宣傳同台一舉一動備受關注，邱澤在台北電影節得獎的一句話「感謝我的女主角許瑋甯」，讓粉絲暴動，但對於緋聞兩人都沒說什麼。

去年12月10日，兩人曬出合照，只見許瑋甯環抱邱澤，一起社群上宣布結婚消息，還有超大顆鑽戒，幸福又甜蜜，突如其來的喜訊讓眾人措手不及，他們低調透露，7日登記結婚，證婚人是藍心湄。被問到閃婚原因，邱澤受訪時曾說過，覺得兩人都到了適婚年紀，且彼此都認定，對方是那個對的人，許瑋甯則表示，跟邱澤在一起的時候很心安，所以就點頭嫁了。（編輯：薛羽彤）

▲許瑋甯在IG宣布閃婚邱澤，兩人秀出手上的鑽戒。（圖／翻攝許瑋甯IG）
▲許瑋甯在IG宣布閃婚邱澤，兩人秀出手上的鑽戒。（圖／翻攝許瑋甯IG）
▲許瑋甯（左）、邱澤拍電影拍出火花。（圖／金盞花大影業提供）
▲許瑋甯（左）、邱澤拍電影拍出火花。（圖／金盞花大影業提供）
▲許瑋甯（左）、邱澤傳假戲真做。（圖／記者陳思誼攝)
▲許瑋甯（左）、邱澤假戲真做。（圖／記者陳思誼攝)

 

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