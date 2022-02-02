偶像劇演成愛情！螢幕情侶假戲真做　這3對全修成正果

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柯佳嬿和坤達2012年因合作《我們發財了》互相來電，低調戀愛5年後宣布結婚，兩人從戀愛到結婚都非常低調，除了婚禮公開同台外，在演藝圈幾乎沒有再同框過，節目上也很少主動提到對方，僅在社群上很偶爾的低調放閃。事實上，柯佳嬿18歲時曾結過婚，不過僅維持2年就離婚，遇到坤達後才願意再踏入婚姻。兩人至今已結婚5年，關於「做人」柯佳嬿總說順其自然，目前衝刺事業為主，看來要等到兩人的愛的結晶，粉絲還有得等了！
陳庭妮&胡宇威 《真愛趁現在》、《真愛黑白配》
讓粉絲敲碗敲好久的這對必是其中之一了！陳庭妮與胡宇威2012年合作《真愛趁現在》在劇中甜到不行的橋段和眼神，加上外貌相當速配的兩人，當時就被不少人粉絲高喊希望兩人在一起，拍完戲傳出緋聞整整9年，兩人被問到對方始終堅稱「好朋友」。1月13日下午1點14分，雙方一同在社群上發布結婚消息，陳庭妮IG寫下「Twogether」，胡宇威IG寫下「To get her」，相當甜蜜有巧思，這也是兩人首度認愛PO出合照，胡宇威經紀人透露，兩人在一起8年很穩定，非常看好他們，結婚消息一出，讓不少粉絲直呼，「又相信愛情了」！
邱澤&許瑋甯 《當男人戀愛時》
邱澤和許瑋甯在戲劇上都是當紅的男一女一，直到終於一起合作電影《當男人戀愛時》，感人的劇情賺人不少熱淚，票房高達4億，當時討論度極高，兩人的緋聞也隨之發酵，之後宣傳同台一舉一動備受關注，邱澤在台北電影節得獎的一句話「感謝我的女主角許瑋甯」，讓粉絲暴動，但對於緋聞兩人都沒說什麼。
去年12月10日，兩人曬出合照，只見許瑋甯環抱邱澤，一起社群上宣布結婚消息，還有超大顆鑽戒，幸福又甜蜜，突如其來的喜訊讓眾人措手不及，他們低調透露，7日登記結婚，證婚人是藍心湄。被問到閃婚原因，邱澤受訪時曾說過，覺得兩人都到了適婚年紀，且彼此都認定，對方是那個對的人，許瑋甯則表示，跟邱澤在一起的時候很心安，所以就點頭嫁了。（編輯：薛羽彤）