▲ 2022 年光陽 Ionex「電力全開」！目標 2,000 座換電站

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光陽集團董事長柯勝峯表示：「貼近民眾用車習慣、紮紮實實地讓電動機車走入消費者生活，讓每個人都渴望擁有電動機車是 Ionex 3.0 的初衷。我們會從購車、用車、售後服務等面向，更積極佈局打造密度更高的 Ionex 能源與服務網絡並從消費者最得我心角度出發，盡可能的擴展至每個生活面向都可顧及。」柯勝峯說，2022 年要達成 2,000 座 Ionex 3.0 換電站建置目標以及 100 個 Ionex 專賣店，拓展全台。去年高居「成長率 No.1」的 Ionex 3.0，四款新車上市領先過半PBGN同業締造令市場驚豔的銷售佳績、不到一年快速完成 1,000 座換電站建置，促使消費者與通路商愈來愈多人加入 Ionex，展現光陽 Ionex 誓言全面超越、積極推動電動機車普及化的決心與毅力。
開年宣布 Ionex 3.0 進駐東台灣 由花蓮率先起跑
從 2021 年開始，Ionex 3.0 換電站建置里程碑不斷令外界驚喜：「第500座坐落台中秀泰生活站前店、第 600 座領先同業建置於台灣最高公路前往武嶺的上清境、第 700 座登陸離島金門與楊鎮浯縣長、金門國家公園管理處一起為低碳島基礎建設共同努力、第 800 座也在新竹開通、第 900 座則由台南新營 Ionex 門市由黃偉哲市長見證啟動、第 1,000 座於熱門觀光島嶼小琉球成功建設 Ionex 3.0 換電站。開年全台 Ionex 3.0 換電站完工達 1,068 站，今(1 月 21 日)由柯勝峯董事長宣布 Ionex 3.0 門市與換電網絡正式進駐東台灣花蓮，協力打造好山好水花蓮美好低碳生活。此外，花蓮 Ionex 換電站目標設置 30 座，未來有機會結合南投武嶺路線換電站，讓車友翻越中央山脈來到花蓮。回顧 KYMCO Ionex 3.0 千座換電站的佈局策略，日常生活、旅遊行程多管齊下，包含高山、離島、西部都會、東部鄉鎮等 360 度戰線，清楚說明光陽 Ionex 3.0 穩健邁向全國最密集電動機車能源交換終極目標！
Ionex 3.0 換電站無所不在 台中、新北、高雄最密集
Ionex 3.0 換電站已佈建完成 1,068 站，八成以壁掛式設計的「便利換電站」為主，不佔用土地資源、佈署彈性大，不論在數量或是密度上，都能輕易在全台大街小巷中建置，在最短的時間內，打造出最符合消費者需求的高密度電池交換網路。Ionex 營運管理處吳俊龍處長表示：「Ionex 便利換電站採用箱體分離式的五槽換電櫃，不需要額外申裝工業用電，甚至可由民眾自主申請裝設便利換電站，大大滿足廣大消費者需求。目前便利換電站的設置以台中市、新北市、高雄市為前三名，台中市電動機車成長幅度為六都之首，電動機車普及化高；新北市次之原因在於 Ionex 專賣店數量為六都最多；而高雄則為 KYMCO 大本營，除了具在地優勢外，更結合在地市政發展，淺力無窮。」KYMCO 全力滿足消費者使用電動機車的生活情境同時展現發展決心，全台 Ionex 3.0 換電站更有高達 52% 由 KYMCO 全額自建。
Ionex 繼續維持銷售成長冠軍
積極朝向 2,000 座 Ionex 3.0 換電站數量、努力拓展 Ionex 更多專賣店之際，面對全新 2022 年，Ionex 以「電力全開」的全新戰略佈局全台，在換電站與專賣店雙管齊下的市場策略中，持續朝向銷售冠軍的目標邁進。挾帶著 Ionex 近期的高人氣，新的一年，Ionex 將持續加碼推出各式回饋消費者的優惠方案拉抬成長動能，維持電車銷售成長率冠軍，讓更多消費者體驗電動機車帶來的美好生活。