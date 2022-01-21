▲ 199 萬起！BMW 全新 2 系列 Coupé 雙門跑車正式上市

我是廣告 請繼續往下閱讀

×

帥勁跑格 引領潮流





全新 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車結合經典復刻的 BMW 設計元素與充滿現代感的新世代線條，一體式直柵雙腎型水箱護罩搭配靈感汲自於向 2002 經典致敬的雙圓燈 LED 頭燈，頭燈內部以金色飾條點綴，中央隆起引擎蓋折線設計緣起於 E46 M3。長軸距、短前懸融合低扁流暢優美的 Coupé 線條，車門採用的無窗框設計與平整化車門把手道出最前衛的設計語彙，經典俐落的 Hofmeister kink 後窗造型延伸至緊緻的車尾線條，結合新世代 LED 尾燈、M 擾流尾翼與致敬經典 E30 M3 車側充滿力道的曲線，外擴輪弧設計塑造出全新 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車十足的肌肉感氣勢，M240i xDrive 更於車身各處細節強化專屬性能魅力，如 M Performance 專屬鈰灰色套件與 19 吋 M 雙輻式 792M 輪圈。此外，兩種車型皆配備智慧 LED 頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）以及遠光燈輔助系統，除了可依照方向盤角度變化而進行主動轉向照明之外，遠光燈輔助功能可視道路狀況自動開啟或關閉遠光燈。





×

×

強悍性能 所向披靡





全新世代 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車採用與 BMW 4 系列系出同門的後輪驅動底盤架構提供運動化的操駕體驗，短捷的車身搭配較過去略增的軸距、更為低扁的車高與加寬的前後輪距，輔以懸吊系統輕量化設計、接近 50:50 完美絕佳車身配重以及增加12%的車身剛性，隨時都能展現出色的彎道駕馭姿態並同時提升乘坐的舒適性。此外，220i M Sport 配備 M 跑車化懸吊系統，M240i xDrive 則進階為 M 跑車化電子懸吊系統，結合 M 運動化差速器，透過精細的底盤調教技術並搭載 xDrive 智慧型可變四輪傳動，面對濕滑路面、泥濘或路況不佳時，可大幅改善循跡性，也能夠立即辨別轉向過度或不足的現象。





BMW 220i M Sport 搭載 BMW TwinPower Turbo 直列四缸引擎與 Steptronic 運動化8速手自排變速箱，首度採用整合排氣歧管的全新汽缸頭設計有效降低排氣溫度，可輸出 184 匹最大馬力及 300 牛頓米最大扭力，0-100 km/h 加速僅需 7.5 秒，兼具優異性能與油耗表現。為求疾勁狂野與日常使用的極致平衡，BMW M Performance高性能車款更是對此下了完美註解，全新 M240i xDrive 搭載 BMW 引以為傲的經典直列六缸引擎，這具 3.0 升 M Performance TwinPower Turbo 渦輪增壓直列六缸引擎不僅具備高精準燃油缸內直噴、Double- VANOS 雙可變汽門正時系統和 Valvetronic 汽門揚程可變系統，動力輸出更較前代增添 34 匹，具備 374 匹最大馬力及 500 牛頓米最大扭力，伴隨熱情無比的排氣聲浪與傳輸效率絕佳的 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，0-100 km/h 加速更僅需 4.3 秒就能完成。此外，M240i xDrive 更搭載令 Sprint 衝刺功能，長按方向盤左側換檔撥片就能立即切換至 Sport 模式，同時變速箱也能進入目前轉速可容許的最低檔位。





×

智能科技 熱血升級





全新 BMW 220i M Sport 所配備的 M 真皮多功能方向盤、Sensatec 透氣皮質雙前座跑車座椅以及雙前座電動調整含駕駛座記憶功能，賦予車室內強烈的運動化氣息，加上鋁質格紋飾板、環艙氣氛燈組與豪華型三區恆溫空調，打造出獨一無二的豪華車艙感受; 而 M240i xDrive 更追加 Vernasca 真皮 M 雙前座跑車座椅、M 光影車門飾板以及 M 縫線安全帶營造出熱血駕馭氛圍、搭配 harman/kardon 高傳真音響系統，使車主沉浸於 BMW M Performance 專屬強悍風格盛宴。此外，BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車帶給使用者滿足冒險旅程中的機能性，透過 40/20/40 分離可傾倒後座椅背，可依不同需求彈性運用。





×

全新 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車導入 BMW 全數位虛擬座艙，以一貫的駕駛者導向設計搭配 12.3 吋虛擬數位儀錶與 10.25 吋中控觸控螢幕，結合具備直覺操作及豐富功能的 iDrive 7.0 使用者介面、BMW 手機數位鑰匙、無線智慧型手機整合系統（含 Apple CarPlay 與 Android Auto）、手機無線充電裝置與車況抬頭顯示器以及提供貼心服務與直覺操作的BMW智慧語音助理 2.0，宛如駕駛的個人助理隨侍在側，除此之外也同時搭配了全新世代 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包含主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、盲點偵測警示、車道偏離警示、後方車流及防追撞警示、加上速限提示功能給予駕馭過程更多的安心與便利性，永遠早先一步預先防護。





×

×

全新 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車 車型價格表





車型



售價



BMW 220i M Sport



199 萬



BMW M240i xDrive



289 萬



