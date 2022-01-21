仁武新添走春景點　史哲報乎你知！中山大學仁武校區

高市府與中山大學合作將中山大學仁武校區打造成森林公園，這處占地24公頃的賞花將成為高雄走春新景點，高雄市副市長史哲今（21）日表示，而其北側16公頃土地經與軍方討論後，將朝建造城市森林浴場方向，未來與中山仁武校區結合後，就有了40公頃綠意空間。史哲也提醒大家走過路過千萬不要錯過，趁著年節假期與家人團聚歡樂時刻，一同趕緊來去踏青賞花吧！
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-21 22:30:00
高市府與中山大學合作打造仁武校區成為森林公園，為迎接虎年設置了福虎裝置藝術史哲、中山大學校長鄭英耀、立委邱議瑩等人出席開放啟用典禮。校區中央大草皮上擺設了盤古拉草捲，還有「福虎生豐」裝置藝術，向日葵、金魚草、矮牽牛、一串紅等花卉綻放，許多民眾前來放風箏，營造出濃濃走春氣氛。
工務局指出，仁武校區及衛武營都會公園前身都是國防部的新兵訓練營區，高雄「唯二」兩處營區搖身一變成公園的地方，其中衛武營有46公頃，中山大學仁武校區有24公頃，而不再作軍事用途後便轉型為教育及公園場域，衛武營公園三連棟透過推動鳳山中城計畫積極活化、仁武校區則藉由美綠化營造提供休閒功能，在市府改造下，賦予了舊營區新的意義。中山大學校長鄭英耀也說，仁武校區開發進程向來為外界高度關切，該校將在該處建立醫學院，除了正申請學士後醫系，第一棟醫學教學大樓也正向高市府申請興建，最慢明年就可以招生；他強調，在仁武設校有一個很大意義，就是對當地居民照護更重要，可以提升生活品質。