仁武新添走春景點　史哲報乎你知！中山大學仁武校區

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▲高市府與中山大學合作打造仁武校區成為森林公園，為迎接虎年設置了福虎裝置藝術史哲、中山大學校長鄭英耀、立委邱議瑩等人出席開放啟用典禮。（圖/高雄市工務局提供）

高市府與中山大學合作打造仁武校區成為森林公園，為迎接虎年設置了福虎裝置藝術史哲、中山大學校長鄭英耀、立委邱議瑩等人出席開放啟用典禮。校區中央大草皮上擺設了盤古拉草捲，還有「福虎生豐」裝置藝術，向日葵、金魚草、矮牽牛、一串紅等花卉綻放，許多民眾前來放風箏，營造出濃濃走春氣氛。





▲仁武校區中央大草皮上擺設了盤古拉草捲，不僅有「福虎生豐」裝置藝術，還有向日葵、一串紅等花卉綻放，許多民眾前來放風箏，營造出濃濃走春氣氛。（圖/高雄市工務局提供）

工務局指出，仁武校區及衛武營都會公園前身都是國防部的新兵訓練營區，高雄「唯二」兩處營區搖身一變成公園的地方，其中衛武營有46公頃，中山大學仁武校區有24公頃，而不再作軍事用途後便轉型為教育及公園場域，衛武營公園三連棟透過推動鳳山中城計畫積極活化、仁武校區則藉由美綠化營造提供休閒功能，在市府改造下，賦予了舊營區新的意義。



