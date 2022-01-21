橘子嘉年華「豆陣來bean果」人數破7萬！首Run魔法豆揭曉
遊戲界年度盛事「橘子嘉年華春節版」來到精彩的Day2，首先讓人眼睛為之一亮的就是主持人阿Ken、解婕翎，再度現身虛擬的神秘浩瀚宇宙中，展開有趣鬥嘴互動，同時請出bean豆，開出眾所期待的「豆陣來bean果」第一run魔法豆號碼「26號」。「豆陣來bean果」參與人數已破7萬，阿Ken也透露，這次賓果號碼是可以跟朋友互換的，換言之就是趕緊呼朋引伴參加遊戲換號碼，搞不好你就是最早誕生的「賓果王」唷！
生活消費中心/綜合報導
2022-01-21 22:12:44｜2022-01-21 22:16:08
就在宇宙人退場後，馬上進入虎年年槍最速情報《絕對武Online》PK環節，今(21)日由知名遊戲實況主國動、龜狗拉開熱血序幕，而在車拚之前，兩位選手還先暖場一邊與主持人展開各種嘴砲互動，也分享與遊戲結緣的始末，而開戰前的自介嗆聲，看得出兩人自信滿滿，難分軒輊的氣勢，就連閱人無數主持人也無法預測誰略勝一籌。不過主持人嚴正聲明，這次PK賽輸的團隊可要背上「我不會射射」值星帶，讓兩位玩家「剉咧等」，可說怎樣都不能輸啊。
遊戲中可以看見兩個團隊透過超電磁能量向殭屍進行攻擊，也公開了年槍特殊能力「永恆極光．閃」，車拚中聊天室也湧入兩派粉絲，為兩位電競能手打氣加油。
接著來到《跑跑卡丁車》爭奪虎王寶座爭奪戰，來賓請來國動、朔月、村村、小草，並由SapceQ擔任賽評。玩家們實際演練2022年第一台競速傳說車「復仇者V1」，幹練的迷彩質地搭配兩側裝滿子彈煞氣設計，威風凜凜在賽道上奔馳；道具傳說車「報復者 V1」搭載特殊塗層的車身，結合核心戰略功能。同時還有專業賽評，全程講述現場賽車能手的精彩表現。
最後《歐橘食堂》，今日由莎莎、黃氏兄弟，攜手深受橘子員工喜愛的餐飲交流空間「普橘島」大廚們特製二次元料理，將創意與美食結合，做出一道道療癒人心的美食，讓現場來賓和收看觀眾直呼驚為天人。
收看完精彩節目，也別忘了橘子嘉年華將會大量釋出的實體獎品與虛寶， 「豆陣來bean果」大獎將抽出ŠKODA汽車(SKODA SCALA 1.0 Ambition動能版)、eReady台鈴電動機車(eReady Run)、曜越科技幻銀ARGENT E700真皮電競椅、Apple系列產品等，總價值超過千萬的獎項。線上直播將一路到1月23日，每天晚間20:15，與您一同居家線上歡樂，坐等大獎進袋。