專訪／盼罷免終結　林昶佐：不能放棄與極端的人溝通

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談及投開票當天，競選總部現場不少支持者看到同意票逼近門檻都嚇出一身冷汗，林昶佐表示，其實當下他並不會很緊張，因為在投票時間一到之後，瞭解到投票率是42%，這跟團隊最早估計的狀況差不多，且最後同意票約落在23%，也是一直掌握的最緊繃狀態。
他補充說，用投票率換算回去，跟近幾個月來掌握的選區結構滿貼近的，並沒有特別緊張，但的確也認為，要想一些新的方式，跟投下同意票的深藍族群，且容易被挑起仇恨的群眾來溝通。
林昶佐解釋，他在罷免說明會、文宣中屢屢談到，選區內有很多事務，都是在自己手上改善完成的，他希望找一種方法，可以跟「韓粉」、「鐵桿藍」對話，但顯然這些群眾並不吃這套，反而在投票時「有自己的宣洩模式」。
然而，林昶佐也認為，「不能就放棄這些極端的人」， 包括罷免、公投等等，近年一連串的社會內耗，都是從這些極端的部分衍伸來的，如果大家輕易放棄對話與溝通，下次他們可能又會再思考一些模式，再次匯聚不理性、不討論公共議題的人，到時候，一定不會只有他們遭殃，而是不分藍綠、整個社會再捲進去一次。
「一定要思考新的方法跟這些人溝通！」走過了罷免關卡，林昶佐揭露了下一階段的目標，就是要持續和政治光譜另一端的群眾對話，「目前持續努力中」。