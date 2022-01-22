專訪／融合古城舊與新　林昶佐：年輕人是萬華進步的力量

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不同世代的台北人，甚至是台灣人，都有自己的萬華故事，即使塵封許久，仍韻味十足。林昶佐跟記者談及自己的選區萬華時，眼神閃爍著對於萬華的想像與更多可能。
他說，萬華是首都裡面最有歷史的亮點，所有首都都有國際都會的一面，像台北有信義計畫區，而東京、香港、首爾也都有鬧區、消費區，但讓台北跟別的首都不一樣的，正是歷史古城區萬華。
林昶佐說，萬華就是台北的古城，這深度出來之後，所有觀光客來到台北，除了購物，能夠了解到跟東京、首爾不一樣的地方，「就是因為有來萬華玩」。
林昶佐說，萬華有很多老宮廟、老街景，最棒的是，有很多願意為萬華努力的年輕人。不少老店的第二代都在最近回到家鄉，發揮創意跟想像，把首都新的未來感，跟本來古城區舊的精華概念結合，不管是吃喝玩樂都有。
林昶佐指出，這幾年有很多年輕人出來，把萬華的歷史感、現代感都串聯在一起，像之前促成的青山祭、萬華大鬧熱，這是萬華往前進步的一股重要力量。
林昶佐說，自己連任後，全台灣都面臨到疫情，再加上甫落幕的罷免，現在團隊最重要的事，就是趕快處理中正萬華的建設與地方服務，現在好不容易疫情過了，一定要加速實體會勘；另外，團隊最近也都在盤點立法院的重大議程，有適當時機點的重要議題，一定加速全力推動。