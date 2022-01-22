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專訪／與民進黨有革命情感　林昶佐：沒有排斥入黨選項

▲無黨籍立委林昶佐表示，與民進黨有革命情感，自己並沒有排斥入黨這個選項。（圖／記者葉政勳攝影）
▲無黨籍立委林昶佐表示，與民進黨有革命情感，自己並沒有排斥入黨這個選項。（圖／記者葉政勳攝影）

記者黃宣尹／台北報導

2022-01-22 09:30:00｜2022-01-22 09:53:35

無黨籍立委林昶佐2008年時曾協助時任民進黨總統候選人謝長廷的選舉工作，2016年代表時代力量進入國會以來，也與民進黨團多所合作；再加上此次罷免，民進黨上至總統蔡英文，下至地方黨公職與基層大力相挺，讓各界都關注，林昶佐是否會加入民進黨。林昶佐接受《NOWNews今日新聞》專訪時表示，擔任立委之前沒想過要入黨，從政之後跟民進黨有合作默契與革命情感，入黨這個選項並沒有排斥，他笑說「時候到了大家就知道了」。

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林昶佐表示，自己過去曾協助謝長廷競選總統，但當時比較像是NGO團體在幫忙，一直都沒有民進黨籍，「就是浪人身分」，他笑說。

「以前根本沒有覺得自己會從政，所以就沒有特別想說要加入哪個政黨。」林昶佐說，後來創時代力量，是剛好因為這一群朋友有同樣想法，對於有一個新的、比較年輕的政黨有期待，所以就一起努力。

記者追問是否近來有入黨的可能？林昶佐說，這幾年來自己從政之後，跟民進黨在整體國家大方向上的認同是相近的，在合作的默契上，這六年來也有革命情感。「入黨這個選項並沒有排斥」，至於是什麼時候？他笑說「時候到了大家就知道了」。

林昶佐也坦言，這件事情很容易被拿來操作成很複雜的題目，但對他來講沒這麼複雜。黨內有很多人與他討論入黨的事，這都還在進行中。

2022地方大選剩下不到一年，台北市長柯文哲任期屆滿，今年底將選出新任台北市長，這個執掌國家首都的總舵手，會是藍營人士、或自陳水扁後就未曾打勝仗的綠營人選，亦或是自稱新政治的白色力量？不只攸關台北市民的福祉，某種程度也象徵國家價值的選擇。

對此，林昶佐說，能夠激發年輕人對城市的向心力，以及對未來的熱情，這樣的人就有可能當選市長，這是年底勝負的關鍵。

那自己是否有可能投入台北市長選舉？林昶佐坦言，現在沒有這樣的規劃，也看不出來會有這樣的規劃。自己與團隊剛經歷罷免，現在正在盤點未來兩年在國會的規劃，不會中間又轉彎去選市長，現在就是努力把該做的事情、因為疫情與罷免公投有所延宕的事都做好。

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