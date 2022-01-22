專訪／與民進黨有革命情感　林昶佐：沒有排斥入黨選項

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「以前根本沒有覺得自己會從政，所以就沒有特別想說要加入哪個政黨。」林昶佐說，後來創時代力量，是剛好因為這一群朋友有同樣想法，對於有一個新的、比較年輕的政黨有期待，所以就一起努力。
記者追問是否近來有入黨的可能？林昶佐說，這幾年來自己從政之後，跟民進黨在整體國家大方向上的認同是相近的，在合作的默契上，這六年來也有革命情感。「入黨這個選項並沒有排斥」，至於是什麼時候？他笑說「時候到了大家就知道了」。
林昶佐也坦言，這件事情很容易被拿來操作成很複雜的題目，但對他來講沒這麼複雜。黨內有很多人與他討論入黨的事，這都還在進行中。
2022地方大選剩下不到一年，台北市長柯文哲任期屆滿，今年底將選出新任台北市長，這個執掌國家首都的總舵手，會是藍營人士、或自陳水扁後就未曾打勝仗的綠營人選，亦或是自稱新政治的白色力量？不只攸關台北市民的福祉，某種程度也象徵國家價值的選擇。
對此，林昶佐說，能夠激發年輕人對城市的向心力，以及對未來的熱情，這樣的人就有可能當選市長，這是年底勝負的關鍵。
那自己是否有可能投入台北市長選舉？林昶佐坦言，現在沒有這樣的規劃，也看不出來會有這樣的規劃。自己與團隊剛經歷罷免，現在正在盤點未來兩年在國會的規劃，不會中間又轉彎去選市長，現在就是努力把該做的事情、因為疫情與罷免公投有所延宕的事都做好。