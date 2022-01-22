週六不想補班！超商咖啡、手搖杯、美食限定優惠懶人包

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7-ELEVEN推出農曆年前感恩回饋，門市在1/19(三)~1/22(六)推出CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY CAFE大杯熱濃萃美式咖啡，同品項買一送一，還有超萌虎年造型杯。
全家便利商店
全家在補班當天在APP隨買跨店取祭出「Let's Cafe特濃美式、拿鐵第2杯11元」優惠。
萊爾富
補班日（1月22日）當天於Hi-Life VIP App「整買零取」推出大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡同品項買2送2的快閃優惠。
OK超商
OKmart在1月20日到1月22日期間，推出補班日優惠，包括「大杯莊園級美式及拿鐵同品項買2送2」、「歐維氏醇濃可可飲中杯同品項第2杯半價」，還有「芋頭流沙麵包」、「芋頭肉鬆麵包」搭配中杯莊園級拿鐵組合價優惠59元。
康青龍
康青龍推出補班日「陪你補班」活動，限時買一送一快閃優惠，一直到1/23APP會員凡任購大杯抹茶系列飲品，即可免費贈送碧玉茉莉綠茶一杯。
摩斯漢堡
摩斯漢堡也沒有錯過補班日優惠活動，推出從1月20日到1月22日，連三天摩斯咖啡大杯買一送一。
21世紀速食
21PLUS、21風味館推出到1/23為止，推出購買香草烤半雞就送超人氣鹹蛋黃薯霸1份，如果使用foodomo美食外送平台同享買香草烤半雞送鹹蛋黃薯霸活動。（21TOGO門市及台積電門市恕不參與這次活動。）
頂呱呱
頂呱呱與中國信託合作，推出即日起到3月31日，到ATM領錢後列印出酷碰券，可以買「激酷炸雞雙人餐」送「辣呱餐」，特價329元；「1人炸雞享樂餐」則是特價180元。
TGI FRIDAYS
TGI FRIDAYS則是推出「補班爽吃肉」活動，當天民眾只要出示優惠畫面，點整份炭烤豬肋排，另外招待沙朗牛排一份免費吃，每桌每次最多買二送二。