納豆驚傳腦出血中風？醫師：3到6個月是恢復黃金期

藝人納豆昨（24）日傳出有出血性中風問題，被緊急送往醫院，且根據了解動完手術後目前仍在加護病房觀察中，對此，納豆經紀人晚間才以納豆粉專發文表示，有跟豆媽媽聯繫上，再次確認過「豆哥人沒事！」。神經內科專家劉才睿醫師表示，腦出血中風原因有很多，還是要看病人主要發病原因，但就臨床觀察，青壯年就發生腦出血，最常碰到是高血壓，通常發生的很急，沒有先兆，可能歸因於作息不太正常、吃東西高油鹽等，另外，血管瘤、腦癌等，也會造成腦中風，要預防只能透過至少每年一次的定期健檢，做血管影像檢查來揪出，另外也要留意是否有腦出血等家族病史。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-25 11:12:16
另外，劉才睿醫師提到，如果高血壓出血，因為腦部深層的血管小，預後比較好，但如果是血管瘤造成的出血，因為血管比較大，相對預後就會比較差、風險比較高一點，可能需要神經外科修復。而術後可能要透過職能復健或是物理治療，醫師強調，這類患者通常3到6個月是黃金恢復期，如果超過的話，可能會有永久性傷害，有些人是不能講話或是手不能動等，可能會對工作產生一定影響。另外醫師也提到，出血之後 ，還要留意腦部容易有癲癇的狀況，因為腦血管修復的時候，可能會損及表皮，刺激下未來可能會有癲癇狀況的發生。
書田診所腦神經內科主治醫師蘇裕欽也提到，臨床觀察上，腦部血管阻塞或是小中風的青壯年，確實提早發現的狀況有提高，醫師警告，一旦發生中風，工作能力活動能力會明顯下降，有一成的人可能會喪失自理能力，三、四成的人工作、生活會受到影響，僅有一半的人可以恢復正常。
因此蘇裕欽醫師提醒民眾，中風就像風一樣快，比較沒有預兆，有這些問題要提早處理，一般跟頭痛、脖子緊繃，比較沒有關係，日常還是要固定控制飲食。天氣冷熱交替厲害，在換季時要穿暖一點，並且留意水分補充、不要過勞，甚至有使用心血管藥物、腦部藥物的患者要繼續規則用藥，否則換季很容易再次中風。