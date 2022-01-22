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桃園工廠千人篩檢揪出60人確診　公司發4點防疫聲明

▲桃園工廠千人篩檢，暴增60例陽性確診。（圖／翻攝自王必勝臉書）
▲桃園工廠千人篩檢，暴增60例陽性確診。（圖／翻攝自王必勝臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-01-22 07:31:12

21日晚間，指揮中心證實桃園工廠新增60位確診，累計該工廠已有66人確診，對此該公司深夜發佈4點防疫聲明，表示今（22）起將連2天擴大清消，下週一啟動人員分流措施、提升員工自主健康管理，並配合政府防疫政策做滾動式調整。

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據悉，該工廠位於遠雄自貿園區，有兩位移工案18219、案18220，在1/9曾去西堤用餐，因2人未做實名制、沒跟店家預約，昨晚採檢後才發現確診，同職場同事匡列採檢後又驗出4名同事確診，今天早上急匡職場1100人採檢、並初步匡列100人居家隔離，20日晚間確定新增60位PCR陽性個案。

針對66人染疫，該公司指出，為確維同仁健康與排除疫情潛在風險，將在22、23日兩天在公司旗下中和、楊梅、竹北、桃園辦公場域及廠區進行全面性清潔及消毒，確保工作區域安全；此外，也將啟動人員分流措施，自1月24日(週一)起，公司比照三級防疫規範，實施人員分流分班並謝絕洽公訪客，降低人員接觸風險。

在自主健康管理方面，該公司請所有同仁務必維持社交距離，無論居家辦公或室外活動，須落實戴口罩、勤洗手、酒精消毒，且非必要勿出入公共場所，不搭乘大眾運輸工具；並強調，桃園廠區已全面清消，所有人員均完成PCR檢測。團隊積極配合政府防疫，防堵疫情擴散，並持續在同仁活動場域加強清潔消毒。

另外，公司防疫委員會配合政府與相關單位指示，因應防疫所需，執行即時應變作為並滾動式調整；面對嚴峻防疫時刻，全體同仁請留意自身安全健康。值此非常時期，務須以嚴謹態度做好各項防疫措施，若有防疫相關問題可通報或諮詢公司醫務室，期有效防杜疫情傳播，保障員工健康。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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