桃園工廠千人篩檢揪出60人確診　公司發4點防疫聲明

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針對66人染疫，該公司指出，為確維同仁健康與排除疫情潛在風險，將在22、23日兩天在公司旗下中和、楊梅、竹北、桃園辦公場域及廠區進行全面性清潔及消毒，確保工作區域安全；此外，也將啟動人員分流措施，自1月24日(週一)起，公司比照三級防疫規範，實施人員分流分班並謝絕洽公訪客，降低人員接觸風險。
在自主健康管理方面，該公司請所有同仁務必維持社交距離，無論居家辦公或室外活動，須落實戴口罩、勤洗手、酒精消毒，且非必要勿出入公共場所，不搭乘大眾運輸工具；並強調，桃園廠區已全面清消，所有人員均完成PCR檢測。團隊積極配合政府防疫，防堵疫情擴散，並持續在同仁活動場域加強清潔消毒。
另外，公司防疫委員會配合政府與相關單位指示，因應防疫所需，執行即時應變作為並滾動式調整；面對嚴峻防疫時刻，全體同仁請留意自身安全健康。值此非常時期，務須以嚴謹態度做好各項防疫措施，若有防疫相關問題可通報或諮詢公司醫務室，期有效防杜疫情傳播，保障員工健康。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。