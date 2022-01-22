KT將全盤托出「不再保護任何人」 問ØZI：你準備好了？
謝和弦前妻Keanna（戴一軒、KT）自爆與歌手ØZI舊情，煽情貼文及生日刺青引起軒然大波，她昨（21日）發文道歉，承認自己「失控誤判沒有處理好」，並求外界不要再攻擊好友及ØZI，承諾會發聲明與直播釐清大眾疑慮。今凌晨Keanna再度發聲，預告願意將對話、照片、目擊者全盤托出，不再保護任何人和自己，並喊話ØZI：「R u ready？」
娛樂中心／綜合報導
2022-01-22 07:54:09｜2022-01-22 08:03:10
ØZI寫歌訴說心裡話，Keanna在IG限時動態表示，她也想用最熟悉的方式來表達感覺與陳述事實，「身邊的好友們都是知道實情與心疼的，這點我非常感恩」，但風波肇因於她的失誤而延燒，「焦慮與身心俱疲的情況，加上我『個人堅持的某個因素』之下，導致幫助我的團隊誤判選擇了錯誤的方式解釋」。
正因為如此，Keanna表示，這是她犯下的錯，自己沒有資格感到委屈，也願意負責承擔做錯的每一件事、每一個決定，「我不想再有任何隱瞞，如果我願意全盤托出所有（對話、照片、甚至目擊者），且為自己一直以來的所有行為買單負責，你／妳們願意聽嗎？」
Keanna說：「我不再有藉口，不再保護任何人和自己，只想誠實。」指ØZI新歌很好聽，公關處理得非常好，「侵略性浪漫變成侵入性浪漫，人設很棒，安全下莊」，她強調不怪任何人，因為自己有錯，願意為不理性造成支持者失望道歉悔改，文末，Keanna表示：「我準備好了，接下來我想請問ØZI，R u ready？」（編輯：楊穎軒）