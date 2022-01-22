Sony積極尋求合作夥伴以加速進入電動車領域時辰

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Sony智能機器人部門負責人川西泉(Izumi Kawanishi)表示，現在電動車發展猶如當年傳統手機轉變為智慧型手機的翻版，如果忽視電動車產業將比挑戰它還更具風險，因此Sony決定跨入不同領域希望打造出與其他品牌不同的產品作為市場區隔，在2020年CES展所展示的Vision-S 01便是品牌宣示跨入電動車市場的前哨站，今年則推出進化版的Vision-S 02也更加確定跨入此領域的決心，同時也積極尋求不同的合作夥伴，例如車體打造就交給經驗豐富的Magna Steyr公司負責，其他像是Bosch、Valeo、Almotive則分別發揮其所長共同為這個遠大目標邁進。
目前Vision-S 01已開始進行路試，不過邁入量產前必須花費巨資建造生產基地，現階段最可行的方式是籌組聯盟將不同領域的公司集結起來，甚至被記者問到是否會與中國公司合作的問題，Sony則表示會依據夥伴的能力作為評估而非國籍，目前不僅Sony有意跨入電動車領域，其他像是Apple、LG、富士康、阿里巴巴集團、小米、華為等國際企業皆有意分一杯羹，Sony試圖以自己拿手的娛樂項目作為產品優勢，將汽車從傳統的移動工具轉變為行動娛樂場域藉以劃分不同的市場需求。