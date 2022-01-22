曾到西堤未實聯制！事發過12天才匡列 王必勝：拖有點久
21日晚間，指揮中心證實桃園工廠新增60位確診，累計該工廠已有66人確診，初步研判是兩名確診移工，在1/9曾到西提用餐，但因沒確實實聯制也沒預約，對此，醫療應變組副組長王必勝表示，事發至今拖了12天才匡列已經有點久了，研判可能發病至少1週，憂心不知傳給多少人。
編輯中心／綜合報導
2022-01-22 08:54:42
王必勝說，60名採檢陽性的個案，有移工，也有本國籍勞工，初步研判應與2名曾赴西堤用餐的移工（案18219、案18220）有關，但因其用餐時沒有實聯制，所以第一時間未被追出來，但事發至今已12天，發病恐至少1週以上，「已經拖了有點久」，不知道已經傳染多少人。
指揮中心表示，有關桃園工廠新增檢出COVID-19陽性個案乙事，已採檢1,005人，其中60人陽性，另675人陰性，檢驗中270人。截至目前，該工廠累計66人染疫，相關疫調資料持續進行中，將在今日下午記者會統一說明。（編輯：林莞茜）
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