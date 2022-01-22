斐濟班機逾6成旅客確診！飛吉里巴斯爆感染 當地急鎖國
太平洋島國吉里巴斯過去在新冠病毒流行期間，一直都未有疫情傳出，但這個狀況在本週有了改變。1架從斐濟飛來的班機因乘客有2/3確診，造成吉里巴斯隔離中心保全人員染疫，並傳入到社區。吉里巴斯政府宣布，下週一起全國封鎖、停班停課，必要時才能外出。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-22 10:15:38
綜合《衛報》等外媒報導，吉里巴斯在全球疫情大流行時都保持0確診，經過10個月鎖國後，終於在近日重新開放國際旅遊，沒想到首架國際班機（來自斐濟），機上54名乘客就有36人在抵達吉里巴斯後驗出確診，被全數隔離。
本週二，吉里巴斯隔離中心1名保全人員被驗出新冠病毒呈現陽性後，該國政府隨即宣布實施宵禁、強制戴口罩等措施，並封鎖這名保全居住的社區；然而隔沒2天，該社區又驗出2例確診，顯示病毒已進入社區，吉里巴斯政府當天即宣布，下週一起全面封鎖，關閉校園，民眾只能外出採買必需品或就醫等必要行動。
疫情的消息在當地引起恐慌，父母紛紛替還未能接種疫苗的孩子們擔心，並對實施封鎖可能過遲一事表示擔憂。
吉里巴斯政府上月表示，當地18歲以上族群有93.4%接種1劑新冠疫苗，但只有53.1%的人打完第2劑。
※【NOWnews 今日新聞
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