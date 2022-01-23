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過年走春賞神木去！4大美照森林區　這裡適合全家超好走

▲大雪山神木前的道路平坦好走，全家大小都能輕鬆漫步。（圖／業者提供）
▲大雪山神木前的道路平坦好走，全家大小都能輕鬆漫步。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-23 08:30:00

很快就要迎接春節連假了，想帶家人一起遠離塵囂，到森林裡透氣呼吸嗎？Klook精選了全台擁有壯闊千年神木的森林遊樂區，包括擁有亞洲最大神木群的馬告生態園區，或是大批紅檜森林的拉拉山等，希望鼓勵民眾多多擁抱台灣得天獨厚的山林資源，趁著連假多多去探詢這些自然寶藏，體驗2、3千公尺以上高山雲霧繚繞，甚至是生長千年、象徵源源不絕生命力的神木群。

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宜蘭馬告生態園區 - 亞洲最大神木群聚落
馬告生態園區為亞洲最大的神木群聚落，園區包含了宜蘭最美的「棲蘭山莊」和「明池山莊」兩大山莊，近百棵千年以上的紅檜與台灣扁柏矗立在園區內，在宜蘭馬告生態園區內，還有一個最有趣的地方，就是每顆神木皆以歷代聖賢命名，像是樹齡超過2000歲的「孔子」神木，另外，在明池山莊中還有一個被層層高聳森林圍繞的高山湖泊，可以一窺美麗湖景非常愜意。

▲馬告生態園區包含宜蘭最美的棲蘭山莊、明池山莊。（圖／業者提供）
▲馬告生態園區包含宜蘭最美的棲蘭山莊、明池山莊。（圖／業者提供）
桃園復興拉拉山 - 高海拔賞神木彷彿闖進迷霧森林
拉拉山位在桃園復興和新北烏來交界處，屬於國有林自然保護區，沿著環山步道就能輕鬆近距離親近神木，每棵神木都有專屬編號，其中5號神木樹齡最年長有2800歲，樹底還有一個大樹洞非常壯觀，體型最大的神木樹圍更達約19公尺長，偶有雲霧飄進森林，讓人彷彿闖入童話中的迷霧森林非常浪漫。

▲沿著拉拉山的環山步道就能輕鬆近距離親近神木。（圖／業者提供）
▲沿著拉拉山的環山步道就能輕鬆近距離親近神木。（圖／業者提供）
大雪山國家森林遊樂區 - 賞神木外還有機會見到山中動物
位在台中東勢的大雪山國家森林遊樂區，有顆樹齡約1400年的「大雪山神木」矗立於此，屬紅檜品種，樹高約50公尺相當高大；加上大雪山神木前的道路平坦好走，全家大小都能輕鬆漫步前往；除此之外，大雪山國家森林遊樂區內有許多豐富的生態，幸運的話還能見到山羌、帝雉等罕見的野生動物。

▲在大雪山內幸運的話還能見到山羌、帝雉等罕見的野生動物。（圖／業者提供）
▲在大雪山內幸運的話還能見到山羌、帝雉等罕見的野生動物。（圖／業者提供）
阿里山國家森林遊樂區 - 一探千年紅檜神木風采
走訪位於嘉義的阿里山國家森林遊樂區，一探壯麗的「阿里山神木」遺跡，阿里山神木是一棵樹齡預估有千年的紅檜巨木，樹齡或胸徑都曾是亞洲第一，和阿里山的日出、雲海、高山鐵路、櫻花，並列阿里山五大奇景，雖然因為遭雷擊已經原地放倒，不過還是非常壯觀，吸引大家前去朝聖。在二月初到訪還能搭著森林小火車欣賞沿路盛開的櫻花。

▲在二月初到訪阿里山還能搭著森林小火車欣賞沿路盛開的櫻花。（圖／業者提供）
▲在二月初到訪阿里山還能搭著森林小火車欣賞沿路盛開的櫻花。（圖／業者提供）

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