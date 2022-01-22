潘孟安要鍾佳濱、莊瑞雄助理下台傷感情？周春米還原現場
有媒體報導，屏東縣長潘孟安21日上午出席前瞻「提升道路品質建設計畫」剪綵儀式時，當場發難怒罵在場民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱的助理，在所有媒體面前當眾把兩名助理轟下台，引發討論。同樣有意參加屏東縣黨內初選的民進黨立委周春米今（22）日上午表示，揭牌跟初選並沒有關係，不需要無限上綱、用負面想法來看這件事情。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-22 10:41:46
周春米今日上午在立法院修憲委員會受訪表示，當天剪綵的停車場是屏東很重要的建設，因此大家在揭牌處合照，潘孟安或司儀致詞時都有稱呼莊委員、鍾委員的助理，也很歡迎他們，只是最後合照時，各機關民代都是本人出席，包含她和其他4位縣議員受邀合照，2位助理未受邀就上台，場面有點亂，潘才會請他們先離開。
周春米重申，現場狀況不用太擴大，否則會模糊焦點。這是屏東重要建設，要給認真做事的人鼓勵，潘孟安獲得90%鄉親滿意，大家要一起珍惜這樣的成績，這是屏東縣民的榮耀。
對於莊瑞雄、鍾佳濱感嘆攸關初選傷感情，周春米說，揭牌跟初選並沒有關係，只是因為拍照場面混亂稍微調整一下。拚黨內初選不要動輒無限上綱，或用負面想法來看，屏東鄉親不會希望看到這樣，過去的努力、將來要做的事拿出來講一講比較重要。