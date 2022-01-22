促轉會要經國園區改名 趙少康：天下最無聊的就是這單位
經國七海文化園區與蔣經國總統圖書館今（22）日開幕，促轉會認為名稱屬於威權象徵，將發函建議改名。參與開幕典禮的中廣董事長趙少康受訪時說，天下最無聊的單位就是促轉會，早該裁撤，總統蔡英文今日也出席致詞，難道促轉會是打臉總統嗎？
記者余祥／台北報導
2022-01-22 10:43:58｜2022-01-22 10:54:19
經國七海文化園區是亞洲第一座總統圖書館，兼具博物館與檔案館的數位圖書館。總統蔡英文、前總統馬英九、台北市長柯文哲等跨黨派人士都到場參與，現場眾星雲集。
促轉會昨日稱，該處屬「命名空間」類的威權象徵，將發函北市府建議應予改名或其他配套處置，並檢討相關文資指定理由。
趙少康批，改什麼名啊？蔣經國先生對台灣的貢獻很大，若沒有他，有今天的民進黨嗎？總統今日還來致詞，促轉會不是打臉蔡總統嗎？
趙少康說，促轉會像挑樑小丑，他昨天看到的時候，真的啞然失笑，蔡英文應該為促轉會這個事情道歉。
至於是否會認為民進黨在搶經國牌？趙少康說，總統來是好事，他給予肯定，政黨和解、全國團結一致對外，忘掉過去的仇恨、嫌隙，這是台灣唯一出路。
媒體也詢問，今日國民黨主席朱立倫與柯文哲同台，是否應談談藍白合，趙少康說，今天不適合，他們又不是不認識，機會很多，有心的話，隨時隨地都可以談。