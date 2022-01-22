遭潘孟安指未替屏東爭前瞻經費 莊瑞雄：勿把同志當政敵
有媒體報導，屏東縣長潘孟安21日上午出席前瞻「提升道路品質建設計畫」剪綵儀式時，當場發難怒罵在場民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱的助理，在所有媒體面前當眾把兩名助理轟下台，並稱「連出力都沒有，只是來這裡想拍照的，不用啦！」。莊瑞雄今（22）日上午表示，聽來傷感，期待潘孟安縣長好好協助委員結合，別把同志當政敵，縣府更不該成為特定候選人的助選團。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-22 10:51:55
莊瑞雄再度談及此事表示，其實再講都傷感情，屏東很多席立委，每一位都是盡心盡力爭建設的經費，昨天現場狀況讓人感慨，前瞻在審理時執政黨都是一馬當先捍衛預算，突然去說「沒出到力、助理去拍照、不用了」，聽起來格外傷感與刺耳。
莊瑞雄指出，大家都期待縣長是大家長，協助所有委員結合、為屏東做出貢獻，而非把其他同志當成政敵，這不是民進黨支持者樂於看到的。
莊瑞雄也說，「如果我有機會當縣長，任何公開活動、建設成果一定是不分黨派都邀請」。
莊瑞雄表示，初選至今他沒有做過任何人身攻擊，因為任何攻擊沒有任何加分也不必要。初選要公平競爭，競選手法要光明正大，任何候選人自己的選戰就自己打，縣府是建設屏東的團隊，不應變成特定候選人的助選團。