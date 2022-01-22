民進黨屏東初選激烈　鍾佳濱：不是比誰財大氣粗

有媒體報導，屏東縣長潘孟安21日上午出席前瞻「提升道路品質建設計畫」剪綵儀式時，當場發難怒罵在場民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱的助理，在所有媒體面前當眾把兩名助理轟下台，並稱「連出力都沒有，只是來這裡想拍照的，不用啦！」。鍾佳濱今（22）日上午在立法院受訪說，希望初選維持君子之爭，不是在較量誰財大氣粗、誰有派系相挺，身為立委是否有貢獻，交由屏東縣民公評。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-22 11:01:27
鍾佳濱今天上午受訪說，這件事情餘波盪漾越演越烈，很多支持者都為他抱不平。當天被請下台的服務處主任比自己年長，過去曾任特派記者、代理過私立大學校長，在地方上有一定聲望，其家庭長期支持歷任民進黨籍屏東縣長，自己反而替主任感到不平。
鍾佳濱坦言，昨天也有在場民代說，很想就離開，「黨內初選每一個候選人其實都是希望維持君子之爭，我還是持續在臉書上，邀請其他候選人來做政策的對話」，畢竟黨內初選不是在較量誰財大氣粗、誰有派系相挺。
鍾佳濱並指，過去將近一年以來，已經感受到他出席縣府活動時有些不同待遇，但自己擔任過8年屏東縣副縣長，很多在場的承辦主管都是過去的好同事，不想讓他們為難，所以後來會改採取提早到向大家致意。至於身為立委是否對家鄉有貢獻，就要交由縣民公評。