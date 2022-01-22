因夜店撿屍服刑過半　胡睿兒假釋案准了！

以「癡情玫瑰花」走紅的「Under Lover」成員胡睿兒（本名胡睿楷），4年前趁前妻林采緹懷孕臨盆前夕跑夜店，最後捲入「撿屍性侵」醜聞，被判2年定讞，前年發監執行，去年服刑過半首度申請假釋遭駁，日前他再提假釋獲准。胡睿兒可望在下周春節前夕出監。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-22 11:02:21
30歲的胡睿兒被控於2018年6月16深夜至17日凌晨間，到台北市信義區「KLASH」夜店飲酒作樂時結識被害人，後來被害人不勝酒力且全身癱軟下，將女生帶到逃生梯間試圖性交，但因怕被人看見，又換到較隱密的電梯間完事，涉犯乘機性交。
胡睿兒起初否認性侵，檢方起訴後2個月，胡就以40萬元和被害人達成和解。歷審均依乘機性交罪判處2年，但胡認為判太重了，聲稱有幼兒要養，不斷上訴爭取緩刑，2020年6月最高法院駁回上訴，全案定讞。胡睿兒也在判決確定前與林采緹簽字離婚。
2020年7月21日，北檢通知胡發監執行，他入監前表示，覺得對小孩很抱歉，因為本來應該在外工作照顧小孩，他說，在監期間會運動、把身體養好，等出獄後跟朋友小聚，再看下一步怎麼做，對前搭檔楊琳感到抱歉，也祝林采緹生日快樂。
2021年10月，胡因服刑過半申請假釋遭駁，依規定，今年1月可再提申請，胡日前再提假釋申請，經假釋審查會審查核准，下周可望出獄，檢方將向高院聲請付保護管束，高院裁准後，胡須再24小時內向北檢觀護人報到。