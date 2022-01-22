說好的社交距離？台北電玩展開跑 排隊人龍「緊緊相依」
全球壟罩疫情之下，不少實體活動被迫取消，年度最受玩家關注的台北國際電玩展，今（22）日依然排除萬難在南港展覽館登場，不少國際大廠受疫情影響無法來台參展，改以線上展覽與玩家互動，今年共185家開發商、遊戲公司參展，展場規模比起往年縮小許多。即使昨（21）晚桃園工廠一夜暴增60例確診，加上今日大雨特報，絲毫未減玩家朝聖心態，上午9時正式開幕時已湧入人潮，《原神》及《崩壞3rd》攤位人氣爆表。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-22 11:07:42｜2022-01-22 11:12:20
台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪表示，台北國際電玩展的實體展出，將從今（22）日起1月25日一連展出4天，商務媒合受到邊境管制的影響，改採線上方式進行，亞太遊戲高峰會則採虛實際整合並行的方式舉辦，今年共有來自20個國家、185家開方商暨遊戲公司參展，現場合計推出140款遊戲，其中手遊成為今年展覽最大亮點。
由於疫情影響，遊戲大廠如索尼互動娛樂、萬代南夢宮娛樂、SQUARE ENIX、《神魔之塔》等，此次均全數缺席實體展，而遊戲橘子則自行舉辦「2022橘子嘉年華春節版」。現場展出攤位規模比往年縮小許多，首日的入場動線、逛展人流整體來看還算流暢。
為了防堵疫情，主辦單位宣布現場防疫措施五步驟，包括實聯制、量測體溫、全程配戴口罩、手部酒精清潔、保持社交距離。不過實際成效並不理想，為了縮短排隊動線，玩家緊密相依皆未能拉開距離，也有少數Coser為了拍照效果取下口罩。
號稱今年電玩展最大攤位的是Kakao Games發行的《奧丁：神叛》，也是首次在台正式亮相，現場還原逼身華麗的奧丁神殿，打造「6米高的3D索爾雷神之槌」，此外，還有大範圍試玩區，配置大型LED螢幕與電競電腦讓玩家試玩，氣勢十足。
但論起人氣，開幕首（22）日排隊人龍最長的當屬《原神》及《崩壞3rd》，冒險RPG《原神》現場還原璃月港場景，每天發放限量璃月港任務地圖，依照地圖指示完成任務可獲得周邊贈品，通關完成再送丘丘人頭飾，吸引玩家大排長龍。《崩壞3rd》的魅力也不遑多讓，完成指定任務同樣能換周邊禮物，上午9時一開放隨即湧入大批玩家等候。