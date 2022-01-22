馬英九：蔣經國出身威權　卻以大智慧親手終結威權

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馬英九說，來到這裡特別有感觸。因為經國先生當年許多大格局、高難度的改革，是在這裡作的決定，讓國家脫胎換骨，煥然一新。
馬英九說，他從1981年起兼任經國先生秘書7年。1985年間，經國先生的老友、前台灣美軍顧問團團長戚烈拉將軍來函，認為台灣戒嚴名不符實，得不償失，建議儘快解嚴。1986年10月7日，蔣經國在總統府接見華盛頓郵報董事長葛蘭姆女士時，就宣布政府將在修訂法律後解除台澎地區38年的戒嚴。當時蔣經國在創造歷史，他一字一句審慎翻成英文，感覺好像有電流通過身體，至今難忘。
馬英九回憶道，1987年11月間，經國先生要他到寓所來，問國會改選案的進度。那是他首次跟躺在床上的總統報告。我告訴他有人建議在國會設置大陸代表，以延續法統，引發爭議。經國先生問我：政府在民國38年遷台時，有沒有宣布還是代表全中國？他報告在38年12月7日《國民政府公報》與相關資料中都找不到這類宣示。蔣經國聽了就堅定的說，只要是依據中華民國憲法產生的代表，就代表中華民國。
馬英九說，他聽了大大鬆了一口氣。當晚走出七海寓所時，抬頭看到滿天星斗，心情既快慰，又敬佩。經國先生的偉大，就在於他出身威權體制，卻能以大智慧、大勇氣親手終結威權體制。李登輝總統送的輓聯說他：「四十年汗盡血枯，注斯民斯土，始有今日。」確實很貼切。