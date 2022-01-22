名家論壇》黃創夏／國民黨成也土地、敗也土地

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作為一個外來政權，而且是在內戰方酣且慘敗之後的軍事武裝勢力，國民黨竟然可以在台灣立足七十多年，坦白說，這是他的本領，在世界的政治史上也算是不簡單的成就。
持平地看待，這樣的成果當然不是只靠軍事武裝的壓制就能取得，基本上，國民黨在台灣還是得到相當程度的民心，其中有一個關鍵，就是成功地進行「土地改革」，讓國民黨的支持基礎能夠深入台灣的基層社會。
然而，成也土地、敗也土地！
七十多年前的國民黨政府能在台灣相對全球所進行過的土地改革都算溫和的改革成果，有一個很重要的原因，就是國民黨當時是初來乍到，沒有太多瓜葛，所以能夠「堅定」而且「公正」，雖然改革總是有部分人受到傷害，就結果論，大多數人因此獲益，也願意支持國民黨這個外來政權。
七十多年過去了，特別是國民黨以豢養地方派系當成政權的基石，授予地方政經利益和土地利益給派系宰制，已經和地方盤根錯節過深，當再度「土地改革」的期待再起，當民進黨祭出「土地正義」的冠冕堂皇，曾經是國民黨救命仙丹的「土地」，恐怕將成為國民黨終將瓦解與灰飛煙滅的「毒藥」！
而這個毒藥，竟然還是因為國民黨正由迷信地方派系，盲目和地方勢力尋求合作，妄想打造「續命方舟」的朱立倫，給予了民進黨最好下手的時機。
毫無疑義，在政治光譜上，台灣絕對是一個極度對立的「雙塔社會」，在這樣的局面當中，2022出現了一個「超越藍綠」的奇葩人物，讓台灣社會「驚喜」地發現：原來藍綠之間仍有可能產生「共識」。
這奇葩人物叫做「朱立倫」，復出江湖才短短三個多月，就能夠讓不分朝野和藍綠的從政黨員與支持群眾，都能夠「團結」起來異口同聲地在批評他、譏諷他，這樣的「國之重寶」，真的該好好地「珍惜」他，相信只要他保得住國民黨主席的位子，一定可以在11月26日的2022大選發揮絕對的影響力。
特別是原本在2022大選上被視為先天居於弱勢的民進黨，一定會好好珍惜朱立倫當國民黨黨主席的日子，利用朱立論當前的庸弱和無能領導的現狀，鯨吞蠶食打出「地目變更」、「竊佔公有地」、「疑似圖利」、「炒作暴利」‧‧‧這種民間痛恨的「土地」弊端，全面開戰，直到11月26日那晚開票夜，才捨的讓朱立倫離開！
因為朱立倫目前的這種「無為而治」，無可奈何也無所作為的領導方式，國民黨的各地諸侯必定會在因中二選區後，台灣社會再度復興的「土地正義」的追究浪潮當中，國民黨必定束手無策，看著國民黨依賴的地方派系的各種手法一一曝光‧‧‧
至於國民黨方面呢？
首先，請不要再說國民黨是「內鬥內行、外鬥外行」。國民黨「外鬥」早就不行了；連「內鬥」也疲軟無力、委靡不振，一點都不「內行」！
國民黨哪有「內鬥」？充其量就是《雍正王朝》戲中的那些只會在茶館裡閒磕牙、溜鳥、鬥蛐蛐、飽食終日、無所事事的破落戶家族的閒雜人等，打打嘴砲而已。
真內鬥，就發動群眾包圍台北市八德路的國民黨中央黨部，逼迫朱立倫出面接受批鬥然後請辭下台、不然就像國民黨的「傳統」搞陰的，暗箭和小刀已經滿天飛‧‧‧
吵來吵去，也只有趙少康說三道四幾句、韓國瑜隨便發發臉書、侯友宜依然「歲月靜好」、盧秀燕和林姿妙被民進黨拿著「土地正義」的屠刀追殺、張麗善家族也正在風雨如晦‧‧‧
如此光景，今年11月26日的地方大選，誰都知道大勢不妙，國民黨的那些破落戶也只敢打打嘴砲。他們現在根本不會逼朱立倫下台，也不想真正站出來扛起「救黨圖存」的責任，反正依目前民進黨掌握主攻的態勢，國民黨只會被宰割，等到1126開票夜，才會要朱立倫鞠躬下台了。
他們吵吵鬧鬧只是為自己的子弟兵多搶幾席縣市議員的提名配額吧了！
這就是國民黨的最真實嘴臉：《政治版陰屍路》：一大堆早該掃到歷史灰燼中的沒落政客們又蓄勢待發，擺出一付「安定天下，舍我其誰」的嘴臉。說穿了，僵屍爬出地洞、禿鷹滿天飛，只為了多搶一口「腐肉」！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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