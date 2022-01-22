COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

亞旭電腦爆69+1人確診！估破萬人篩檢　移工足跡曝光

▲亞旭電腦桃園廠一夕之間增63人確診！市長鄭文燦指示擴大採檢，估廠區人員至少1萬人。（圖／翻攝鄭文燦直播畫面）
▲亞旭電腦桃園廠一夕之間增63人確診！市長鄭文燦指示擴大採檢，估廠區人員至少1萬人。（圖／翻攝鄭文燦直播畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-01-22 11:28:44

亞旭電腦桃園廠經千人篩檢後，共揪出69人確診，另有1人返國採檢時確診，桃園市長鄭文燦今（22）日表示，廠區為管制區，進出都需要證件，現將擴大篩檢相關廠商跟人員，預估採檢破萬人，將由前進指揮所來負責，而足跡、疫調桃園市政府會盡全力揪出所有可能。

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園市長鄭文燦今日上午舉行防疫記者會，針對確診移工狀況表示，初步疫調為移工有共用餐廳，分住在8處員工宿舍，睡在大通舖中，恐需隔離人數上百人，也有可能會擴及其他廠區，預估需採檢人數恐將破萬人。

鄭文燦說，由於確診移工在西堤用餐未掃實聯制、沒有訂位資料，是在後續採檢中才確診，進而將職場的1005p人一同篩檢，目前所知移工為菲律賓籍，會到天主教會做禮拜，會請教會方通知去過的教友到篩檢站篩檢，但相關足跡還要調查釐清，後續會陸續公布。

鄭文燦也說，為了加速篩檢，揪出漏網之魚，桃園市政府也會在果林、南崁地區增設2處採檢站，讓有相同足跡民眾可前來採檢。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀