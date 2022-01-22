亞旭電腦爆69+1人確診！估破萬人篩檢 移工足跡曝光
亞旭電腦桃園廠經千人篩檢後，共揪出69人確診，另有1人返國採檢時確診，桃園市長鄭文燦今（22）日表示，廠區為管制區，進出都需要證件，現將擴大篩檢相關廠商跟人員，預估採檢破萬人，將由前進指揮所來負責，而足跡、疫調桃園市政府會盡全力揪出所有可能。
編輯中心／綜合報導
2022-01-22 11:28:44
桃園市長鄭文燦今日上午舉行防疫記者會，針對確診移工狀況表示，初步疫調為移工有共用餐廳，分住在8處員工宿舍，睡在大通舖中，恐需隔離人數上百人，也有可能會擴及其他廠區，預估需採檢人數恐將破萬人。
鄭文燦說，由於確診移工在西堤用餐未掃實聯制、沒有訂位資料，是在後續採檢中才確診，進而將職場的1005p人一同篩檢，目前所知移工為菲律賓籍，會到天主教會做禮拜，會請教會方通知去過的教友到篩檢站篩檢，但相關足跡還要調查釐清，後續會陸續公布。
鄭文燦也說，為了加速篩檢，揪出漏網之魚，桃園市政府也會在果林、南崁地區增設2處採檢站，讓有相同足跡民眾可前來採檢。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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