感念父母！花蓮移民署邀新住民寄手工紅包回鄉

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春節是華人最隆重的傳統節日，來自大陸東北的新住民阿紅，今年是第2次在台灣過春節，特別分享在家鄉年夜飯是吃水餃，而台灣夫家是吃湯圓，雖然習俗不同，但公婆及家人都很照顧、疼惜她這位東北姑娘，讓她品嚐到不同的美味，傳遞相同的幸福到心頭。來自印尼的美麗，除將今日親手縫製的紅包袋寄給母國的雙親，還為他們添購新衣及媽媽最愛的口紅，她語帶哽咽感性地說：「爸、媽，辛苦了，女兒真的很想念您們！」
行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷與花蓮縣服務站主任胡朝仁也透過這次活動，轉送總統和副總統的虎年「福運旺來」春聯和紅包袋給新住民與眷屬們，並提早向大家拜早年。胡朝仁表示，疫情打亂了大家返鄉過年的節奏，故特別在今日的課程中，安排體驗台灣農曆新年傳統習俗，祝福新春愉快、平安健康、福氣滿滿。同時也藉此機會提醒新住民，春節將近，為防範非洲豬瘟等境外重大動物傳染病入侵我國，勿以國際快遞郵包寄送來源不明之動植物產品，以免遭受重罰。另移民署（目前至111年1月31日止，將視防疫政策調整)推動「逾期停（居）留外來人口安心接種 COVID-19公費疫苗專案」，不論是失聯移工或逾期停(居)留外來人口，皆可免費接種疫苗！接種過程中不會通報治安機關查處，請民眾鼓勵身邊的外來朋友勇於出面接種，攜手保護彼此，共同歡慶新年佳節。