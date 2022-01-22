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NBA／最夯球星還是詹皇　球衣和商品都賣贏柯瑞、KD

▲本季上半季球衣銷售，湖人詹皇LeBron James賣營第2的勇士一哥Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲本季上半季球衣銷售，湖人詹皇LeBron James賣營第2的勇士一哥Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-22 11:53:35

NBA官網今(22)日公布本季賽季前半球衣銷售量，湖人一哥「詹皇」LeBron Jame不愧是聯盟頭號球星拿下榜首，也帶動湖人商品銷售第1，勇士射手Stephen Curry(柯瑞)和公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo則分居球衣銷售2、3。

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此份統計公布前15大銷售王，從2021年10月19日開幕戰統計到2022年1月12日，今年例行賽上半年球衣銷售前3，不意外由3名全明星賽各區票王領銜，籃網Kevin Durant落到第4，獨行俠Luka Doncic則排在第5。

值得一提的是，近期帶領灰熊打出精彩表現的Ja Morant拿下第7名，首度進入球衣銷售前10，老鷹Trae Young衝上第8為生涯新高，睽違2年半傷癒歸隊的勇士「K湯」Klay Thompson自2018年來首次重返榜單排在第9，紐約RJ Barrett(第14)、黃蜂LaMelo Ball(第15)則是首度上榜。

此外商品銷售部分，前10名依序分別為湖人、勇士、公鹿、籃網、塞爾提克、尼克、公牛、76人、暴龍和獨行俠。
 

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