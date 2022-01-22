男友是越南移工！戀愛故事引網友熱議

《四方報》報導，近期，有網友在社群平台上分享跟移工交往的感想，盛讚男友的體貼。據悉，該名女網友在「匿名公社」發文表示，現任男友是越南籍移工，雖然身邊友人聽到都十分驚訝，她仍指出：「只要男生對我好，什麼國籍都能接受。」更細數男友對她的貼心，除了吃飯時會主動剝蝦，還送過她幾件衣服，自己卻穿得很單薄，給原PO滿滿的溫暖。原PO也曾DIY水晶手鍊給對方，讓對方感動地表示：「沒有女生對他這麼好過。」並隨身戴著原PO送的小禮物，非常溫馨。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-22 12:02:57
該名網友還說有次被搭訕，男友見狀後自卑心大爆發，立刻將對方罵跑，因為他告訴原PO：「妳那麼漂亮，會不會哪天就跟其他男生跑了。」反觀有些台灣男生不夠體貼又愛計較，讓原PO堅信，自己終於遇上了對的人。
雖然有網友認為原PO找到真愛而給予祝福，但多數人反替她擔心，除了表示國情不同，越南人對工作較不積極且缺乏存錢習慣，未來如果結婚，經濟重擔可能都在原PO身上，也有網友以身邊人的經驗告誡原PO，有的移工在與台灣人結婚，目的只是要拿到身分證，婚後一切都變了樣，甚至要原PO先查清楚對方在越南是否已有家庭。
除了分享男友的體貼故事，她也陳述兩人認識的經過，直言自己很感動能遇上真心關懷自己的男生。不過亦有網友客觀分析，指出渣男不分國籍，感情仍需要多觀察，讓原PO相當同意。