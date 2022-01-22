中捷運穿上閃亮外衣　迎接中台灣元宵燈會

台中市政府觀光旅遊局與台中捷運合作，量身打造「2022中台灣元宵燈會捷運彩繪列車」，（21）日「小綠綠」穿上2022中台灣元宵燈會「台中虎耶YA！」閃亮外衣，帥氣駛進捷運北屯總站開始執勤，宣告全台最動感、歡樂、繽紛的元宵燈會2月12日至20日一連9天，將在台中文心森林公園熱鬧展開，搭乘台中捷運來遊玩觀賞。





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觀旅局長韓育琪表示，中台灣元宵燈會為中台灣最盛大也是最具指標性的民俗節慶活動之一，年年吸引超過百萬人賞燈，今年是台中捷運開通後首次辦理燈會活動，別具歷史意義，因此與台中捷運合作推出燈會彩繪列車，車體外觀穿戴「台中虎耶YA！」的各式特色主題燈組，進入車廂內彷彿置身燈會現場，五大亮點燈區，各自述說著不同的台中故事，展現台中自然景觀、人文藝術、傳統節慶、產業特色等不同面向的活動力與生命力，呈現台中幸福宜居的城市魅力。











觀旅局指出，2022中台灣元宵燈會場地就在捷運文心森林公園站旁，「小綠綠」大幅提高賞燈的便利性，降低平面交通的負荷。由於燈會期間會場周邊停車不易，建議民眾可多加利用捷運沿線轉乘停車場，例如市政府站的市政公園地下停車場、市政大樓附屬停車場、水安宮站地下停車場與大慶站停車場等，將汽機車停放於各站周邊停車場後，轉乘捷運至文心森林公園站，逛燈會超方便。











此外，農曆年後遊賞燈會首選台中，建議民眾趁早規劃2天1夜的中台灣元宵燈會之旅，行程可以下載台中捷運觀光地圖，按圖暢遊捷運站周邊各式景點及美食。



