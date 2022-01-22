KT全說了！認ØZI「是失落時的救贖」 爆男方給過承諾
謝和弦前妻Keanna（KT、戴一軒）近來自爆與歌手ØZI「有關係」後，引起軒然大波，「KØ」風波越演越烈，Keanna甚至在今（22）日也發聲表示要把整起事件全盤拖出，而就在稍早，她在IG發文，提到ØZI是在她最脆弱的時候出現，更自爆男方曾口頭給過承諾。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-22 12:05:38｜2022-01-22 12:26:17
Keanna透露可能會休息幾天，暫時不回訊息，也謝謝身邊好友、水瓶少爺的安慰，讓她情緒冷靜下來，她說起為何要撇清與ØZI關係，是因為知道網友們會去攻擊事件裡的所有人，「尤其謝先生本身早在之前就曾向我提及他不喜歡這位男孩，這讓我更加的擔心焦慮！結果證明跟我想得一樣，夫妻倆對我落井下石我就算了，還不停酸他，而且沒有打算適可而止。」
Keanna也指責ØZI，不願一起幫忙滅火，「求自保，不願一起溝通解決我們一起犯下的錯，讓已經懊悔自己失誤驚慌的我，在心裡對你原本的感激變成失望，我不是砲友也沒有所謂的暈船。」她還透露ØZI是在她最脆弱的時候出現，她形容：「成為我消滅負面情緒的精神寄託與情感轉移，更是我每天起床的動力，也是在我當時私下像行屍走肉般生活裡，唯一的快樂。」更自爆曾經為了ØZI跟水瓶少爺爭執、分手過，「他，是我自己選擇相信投入情感的，我，也是他自己口頭給過承諾且先開始的。」
Keanna在貼文處表示：「謝謝你曾經是我最失落時的救贖，與當時唯一讓我想起來怎麼笑的，一直以來都是對你心懷感激與偏愛，不論我聽到什麼關於你的不好，我都不相信，覺得你是那麼的美好。」