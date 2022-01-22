立院臨時會修憲委員會落幕　18歲公民權院會表決

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立法院修憲委員會18日首度進行修憲提案的逐條討論，在國民黨立委持續缺席下，民進黨、台灣民眾黨、時代力量立法院黨團達成共識，以修正動議共提18歲公民權修憲版本，最終經點名表決通過3黨共提、民進黨立委管碧玲領銜的修憲版本。由於今天處理議事錄時，在場立委並未提出異議，因此通過。
此外，修憲委員會今天也通過民進黨、時代力量、台灣民眾黨立委所提臨時提案，建請除今天審議完竣送出第10屆修憲委員會的18歲公民權修憲案外，其餘保留在修憲委員會的諸多提案，包括降低修憲門檻、廢考監落實三權分立、基本人權保障等，均能盡量再找時機繼續審議協商，努力讓其他有共識的修憲議題。
初審通過增訂中華民國《憲法》增修條文第一條之一，中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本《憲法》及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法有被選舉權。《憲法》第130條的規定，停止適用。
根據《憲法》增修條文第12條規定，修憲須經立委1/4提議、3/4出席（85席），及出席立委3/4決議（64席）提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。
最後，柯建銘表示，修憲「18歲公民權」終於在今天送出委員會，但是此刻他們沒有興奮，而是只有遺憾和譴責，譴責國民黨逃避責任，歷史會記住的，未來「18歲公民權」將決戰院會，希望國民黨不要再杯葛、不要再抵制，「18歲公民權」是台灣年輕人期待的，也是台灣人的普世價值。