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NBA／不怪教頭　威少笑著回應前役被棄用

▲「威少」Russell Westbrook前役被棄用棄到賽後直接走人不受訪，今調整心情笑著受訪。（圖／美聯社／達志影像）
▲「威少」Russell Westbrook前役被棄用棄到賽後直接走人不受訪，今調整心情笑著受訪。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-22 13:02:24

洛杉磯湖人前役輸給溜馬，最後時刻億元後衛「威少」Russell Westbrook遭棄用，賽後Westbrook直接走人不受訪，今(22)日湖人擊敗魔術，Westbrook表現不錯賽後被問到前役狀況還笑著回應媒體。

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Westbrook似乎沒有受到前役賽後流言蜚語干擾，今日繳出18分7助攻11籃板，和「詹皇」LeBron James的29分5助攻7籃板，聯手幫助湖人以116:105擊敗魔術。

賽後媒體問起Westbrook前役最後階段被棄用，這幾天怎麼調適心情準備今天的比賽，Westbrook面露微笑回應，「我想你們知道我的反應，你們都看到了，我很沮喪，更多是因為我們沒贏球，這是最重要的事情。」
「在那之後，就像我說的，我一直在這裡，繼續做著從我第一天來就在做的工作，還有每一件要求我要做到的事情，而我也會繼續做到最好，去幫助球隊。」Westbrook也不怪罪教頭湖人主帥Frank Vogel把他換下。

James也表示他認為Westbrook已經放下了前役的不愉快，「上一場比賽已經過去了，他專注在這場新的比賽，他是我們的控球後衛，領導我們，讓我們處於有利的位置，他的進攻很棒，今天他在殺入禁區方面做得很好，傳球跟助攻都很棒。」
 

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