同島一命！盧秀燕：協助收治北部確診者台中義不容辭

桃園疫情風暴持續擴大，昨今兩日累計70人確診，指揮中心表示若北部醫院收滿確診個案，其餘確診者便會送往中部醫院。台中市長盧秀燕今天（22日）上午受訪時，強調台灣是同島一命，其他縣市醫療收容量若不足因應，台中一定義不容辭伸出援手予以援助。
記者顏幸如/綜合報導
2022-01-22 13:11:36｜2022-01-22 13:12:53
盧秀燕指出，去年疫情嚴重時，首批台商返國無處集中檢疫，陳時中部長協調台中支援，她一口答應。台中市與其他縣市一向相互合作，之前也支援苗栗提供防疫旅館100間房，近期北部收容量快滿，中央可能會與台中協調，若有這種情形一定義不容辭、大力協助。
盧秀燕說，在市府與市民努力下，台中目前為止沒有本土個案，但仍需加強各項防疫措施，確保維持現況、讓大家平安過年。至於台中防疫措施是否可能加嚴？盧秀燕表示「不排除」。她說去年疫情嚴重時祭出很多管制措施，已有經驗及備案，目前先讓大家正常生活，但病毒發展傳染很快，可能兵臨城下，必要時將視情況、場域實施防疫備案。
盧秀燕也提醒，小朋友無法施打新冠疫苗，病毒對小朋友傷害較大，家長一定要做好防護工作。公共場域也須確實落實環境清消、量體溫、消毒雙手、實聯制等。