蔡英文：蔣經國堅決反共　保台立場是最大共識

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蔡英文致詞表示，謝謝蔣經國基金會董事長錢復的邀請，這不僅是對現任總統的尊重，更代表以更開放的態度，面對台灣社會對於蔣經國主政時期的各項政策、社會事件記憶與評價。
蔡英文說，希望透過蔣經國圖書館所提供的資料，讓台灣社會更深入了解，也能更公正評價，這將有助於化解社會分歧，否則在台灣，蔣經國永遠只是一部分人的蔣經國，有些人記得所帶來的經濟發展、安全感，另外有些人記得所代表的威權體制。
蔡英文指出，蔣經國主政時代是台灣戰後發展關鍵年代，當時威權體制正受到挑戰，台灣經濟成長正在亞洲嶄露頭角，許多層面的社會轉型也在那個時候逐步展開，這段台灣戰後發展經驗都應該被記錄下來。今天透過許多人努力支持成立中華民國第一座總統圖書館，蒐集、保存與展示蔣經國時期重要決策與社會事件，歷史能鑑往知來，有錯誤的地方要引以為鑑，有值得學習之處，也要做為借鏡。
總統說，透過這些不同面向的歷史事件正可以讓國人更深入認識、評價蔣經國的歷史定位。如今台灣人民看待政治領袖方式已經和過去完全不同，台灣也從威權走向民主，台灣社會對蔣經國的歷史定位有許多討論，她認為，每一位總統的歷史定位都應該由人民來決定。
「民主不是被施予的恩惠」，蔡英文表示，期待來到這裡的人經由對過去歷史回顧、檢驗，更能體會台灣可以成為華人社會自由開放的典範，更能感謝一代又一代的人為追求國家經濟發展、獨立、尊嚴與民主、自由所做的犧牲與努力。
總統表示，蔣經國主政所面臨的兩岸外交挑戰依然是面對當前變局的重要參考，當時面對兩岸軍事對抗的緊張情勢以及中共當局對台灣的政治圖謀，他曾經說：「我們中華民國到今天所以能夠生存、有前途、有希望、有信心，主要是因為中華民國政府在世界上是堅決反共，不與任何共黨妥協的精神堡壘」。
蔡英文指出，今天兩岸關係時空環境雖然已經有很大轉變，但面對當前北京對台灣一波又一波的軍事、政治施壓，蔣經國堅定保台的立場毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題。
總統強調，當前國家挑戰很多，有責任共同面對。差異可以互相尊重，歧見應該彼此溝通，但面對未來的挑戰，必須共同合作，繼續以台灣主體性的立場團結、保衛台灣，為世世代代的台灣人民守住民主自由生活的方式，讓國家繼續往前進。