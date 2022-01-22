COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

蔡英文：蔣經國堅決反共　保台立場是最大共識

▲總統蔡英文今日出席經國文化園區開幕儀式，並致詞。（圖／記者葉政勳攝，2022.1.22）
▲總統蔡英文今日出席經國文化園區開幕儀式，並致詞。（圖／記者葉政勳攝，2022.1.22）

記者余祥／台北報導

2022-01-22 13:33:35

總統蔡英文今（22）日出席經國七海文化園區開幕典禮，引用蔣經國曾說過：中華民國能生存，主要是堅決反共，蔡英文說，面對當前北京對台灣一波又一波的軍事、政治施壓，蔣經國堅定保台立場毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」上午開幕，包括蔡總統、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜、前副總統連戰、吳敦義、蔣家後代立委蔣萬安等人都出席參加。

蔡英文致詞表示，謝謝蔣經國基金會董事長錢復的邀請，這不僅是對現任總統的尊重，更代表以更開放的態度，面對台灣社會對於蔣經國主政時期的各項政策、社會事件記憶與評價。

蔡英文說，希望透過蔣經國圖書館所提供的資料，讓台灣社會更深入了解，也能更公正評價，這將有助於化解社會分歧，否則在台灣，蔣經國永遠只是一部分人的蔣經國，有些人記得所帶來的經濟發展、安全感，另外有些人記得所代表的威權體制。

蔡英文指出，蔣經國主政時代是台灣戰後發展關鍵年代，當時威權體制正受到挑戰，台灣經濟成長正在亞洲嶄露頭角，許多層面的社會轉型也在那個時候逐步展開，這段台灣戰後發展經驗都應該被記錄下來。今天透過許多人努力支持成立中華民國第一座總統圖書館，蒐集、保存與展示蔣經國時期重要決策與社會事件，歷史能鑑往知來，有錯誤的地方要引以為鑑，有值得學習之處，也要做為借鏡。

總統說，透過這些不同面向的歷史事件正可以讓國人更深入認識、評價蔣經國的歷史定位。如今台灣人民看待政治領袖方式已經和過去完全不同，台灣也從威權走向民主，台灣社會對蔣經國的歷史定位有許多討論，她認為，每一位總統的歷史定位都應該由人民來決定。

「民主不是被施予的恩惠」，蔡英文表示，期待來到這裡的人經由對過去歷史回顧、檢驗，更能體會台灣可以成為華人社會自由開放的典範，更能感謝一代又一代的人為追求國家經濟發展、獨立、尊嚴與民主、自由所做的犧牲與努力。

總統表示，蔣經國主政所面臨的兩岸外交挑戰依然是面對當前變局的重要參考，當時面對兩岸軍事對抗的緊張情勢以及中共當局對台灣的政治圖謀，他曾經說：「我們中華民國到今天所以能夠生存、有前途、有希望、有信心，主要是因為中華民國政府在世界上是堅決反共，不與任何共黨妥協的精神堡壘」。

蔡英文指出，今天兩岸關係時空環境雖然已經有很大轉變，但面對當前北京對台灣一波又一波的軍事、政治施壓，蔣經國堅定保台的立場毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題。

總統強調，當前國家挑戰很多，有責任共同面對。差異可以互相尊重，歧見應該彼此溝通，但面對未來的挑戰，必須共同合作，繼續以台灣主體性的立場團結、保衛台灣，為世世代代的台灣人民守住民主自由生活的方式，讓國家繼續往前進。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀