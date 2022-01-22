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年節將至！蘇貞昌下令加強防疫措施

▲年節將至，行政院長蘇貞昌下令加強防疫措施。（圖／行政院提供）
▲年節將至，行政院長蘇貞昌下令加強防疫措施。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-01-22 13:38:29

行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌今（22）日上午8時30分召開擴大防疫會議，針對國內外疫情及疫苗施打情形等議題進行討論。

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指揮中心於會中指出，全球疫情因Omicron株流行續創新高，上週增加13%，並仍持續新增病例未見趨緩，鄰近之亞太多國病例亦持續增加，病例快速增加正使許多國醫療量能瀕臨滿載，預期疫情仍會上升；復因國際疫情仍屬嚴峻，境外移入病例數仍多，須嚴守邊境，落實檢疫作為；國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為80.98%、第二劑為73.17%、基礎加強劑為0.55%、追加劑為13.4%，共已施打3,929萬人次，其中12-17歲已接種第二劑學生為87.4萬人，接種率為74.3%。

在聽取指揮中心報告後，蘇貞昌表示，為遏止桃園電子廠感染群聚威脅擴大，針對染疫外籍移工之疫調部分，請勞動部責成數組通譯人員協助指揮中心進行疫調，也請內政部警政署配合協尋相關接觸者，而由經濟部協助周遭企業的防疫加強作為。另針對高雄港感染相關事件，請交通部持續掌握船務作業員工接觸者，並確實檢討防疫措施未盡完善之處。

蘇貞昌強調，為有效掌控國內疫情，需擴大通報及採檢與加速病例追蹤管制，落實實聯制與高風險場域管理，全力提升疫苗覆蓋率與加速醫療整備。

蘇貞昌表示，全球疫情嚴峻，單日確診已近400萬，雖然國內確診者多為輕症或無症狀，但若無法收斂疫情，仍會造成醫療的負擔。昨天一夜，特別要感謝指揮中心、第一線防疫人員以及地方政府徹夜未眠，通力合作，讓確診者能夠即時收治和隔離。在疫苗接種率、醫療量能、以及有去年處理多起群聚事件的經驗下，希望各部會繼續整合力量，擴大匡列和篩檢，讓民眾安心過年。

蘇貞昌指出，由於農曆年節期間將至，因應本土疫情發展，在維持指揮中心目前所規範的警戒條件下，仍需加強相關防疫措施。請內政部針對非與民生、民眾生計相關的宗教習俗活動，包括參拜、擲筊、抽籤、繞境等各項宗教儀式、廟宇空間人流總量管制、香客大樓住宿規範以及餐飲提供等部分，提升相關管制作為，並呼籲各級機關首長、民代於年節期間配合相關防疫措施，減少出席非必要的群聚活動，另亦請交通部研議列車中飲食規範的調整，相關規劃於下午指揮中心記者會中統一向國人說明。而行政院作為各級機關表率，今年農曆春節期間也不會有拜廟和發放福袋的相關行程，呼籲國人在春節期間從事民俗或宗教活動，務必要遵從相關防疫指引。

今日與會者包括行政院沈榮津副院長、李孟諺秘書長、羅秉成政務委員兼發言人、黃致達政務委員、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長、專家小組召集人張上淳教授、內政部徐國勇部長、勞動部許銘春部長、經濟部王美花部長、交通部王國材部長、教育部劉孟奇次長、衛福部薛瑞元次長、石崇良次長、內政部警政署陳家欽署長、衛福部疾管署周志浩署長、莊人祥副署長、羅一鈞副署長、醫福會王必勝執行長、交通部觀光局張錫聰局長、航政司何淑萍司長、經濟部商業司蘇文玲司長。

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