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影／立陶宛蘭姆酒今開櫃　大年初一全台開賣

記者李春台/桃園報導

2022-01-22 13:57:01｜2022-01-22 14:09:22

因為去年11月台灣與立陶宛互設代表處，引發中國大陸不滿，因而造成立陶宛銷售大陸一批蘭姆酒遭到抵制退貨。台灣駐立陶宛代表處因此透過財政部聯繫台灣菸酒公司是否能夠接收這批遭到退貨的蘭姆酒，他們也立即承諾將全數接收。今（22）日在台灣菸酒公司桃園酒廠貨櫃碼頭舉行拆櫃開倉儀式，並貼上由台灣菸酒公司設計的標籤裝入單瓶外盒，預計在農曆大年初一全台開賣。

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台灣菸酒公司董事長丁彥哲表示，去年11月18日台灣駐立陶宛代表處透過財政部聯繫，詢問我方是否能夠接收這一批在海上漂泊的蘭姆酒？台灣菸酒公司得知這個訊息後也立即表示願意接收全數共2萬零4瓶的立陶宛蘭姆酒。因為國際貨運塞港，這批酒直到今年的1月18日才順利進入基隆港，完成報關程序，才在今天舉行開倉儀式並重新貼標上市。

▲台灣菸酒公司緊急印製繁體中文酒標，並且印有台灣及立陶宛雙方國旗。(圖／記者李春台攝，2022.01.22)
▲台灣菸酒公司緊急印製繁體中文酒標，並且印有台灣及立陶宛雙方國旗。(圖／記者李春台攝，2022.01.22)
丁彥哲指出，這次2萬多瓶蘭姆酒都是裸瓶包裝，每一箱12瓶，為了讓消費者更加認同珍貴感，台灣菸酒還特別趕工印製台灣和立陶宛雙方國旗的酒標，覆貼在原本的簡體字標籤之上。同時還緊急製作了單瓶的紙盒包裝，第一批預計將有6000瓶上市，除了在台灣菸酒公司全台銷售中心和部分菸酒專賣店之外，也將增加全家便利超商以預售的方式銷售。


丁彥哲表示，這次是第一次販售從國外進口的蘭姆酒，酒尚未到港已經引發詢問的熱潮，許多民眾和團體都紛紛來電詢問，甚至連總統府、外交部等中央部會也都表示要預訂。丁彥哲說，台灣菸酒公司希望盡量滿足每一位想要買到立陶宛蘭姆酒民眾的需求，單瓶售價訂為600元，預計在今年的大年初一開賣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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