好感度調查：7成女偏好油頭西裝男 男生喜歡「香香的」
2022年開春想脫單，交友APP《weTouch》進行好感度大調查，盤點哪些穿著造型最易提升好感。其中高達71%女生羞認，看到《金牌特務》紳裝常會「煞到」，油頭加上西裝的組合讓人超幻想；男生則簡單又直接，大多都是對笑容燦爛又「香香的」對象無法抵擋。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-22 14:58:28
交友APP《weTouch》針對年齡介於20歲至45歲的單身族群調查好感度，共計發出問卷800份，男女各半，回收有效問卷758份。其中高達77%女性在造型好感方面選擇了《金牌特務》路線，經典的紳士油頭加上西裝，很容易「煞到」，尤其是平常經常隨意穿穿的男生，突然認真打扮會特別加分，更有超過半數女生羞認會忍不住「超幻想」。
不過男生則不這麼想，64%男性都期許自己是美系運動風的「行走荷爾蒙」，對於女生的好感造型則不設限，普遍認為只要對方性別魅力足夠、笑容燦爛，而且乾淨又「香香的」就可以。
進一步觀察交友地雷，無論男生女生，絕對不可饒恕的第一名就是「愛說謊」，超過9成受訪者都表示無法接受，逾半數女性更認為，善意的謊言不為過，但若曖昧中的對象說謊成性，絕對不留情、直接切割，其中又以「隱瞞非單身」為大忌。
除此之外，「遲到放鳥」、「愛炫耀」也紛紛上榜，成為交往大地雷。半數男性坦承，如果約會對象小遲到，或等幾小時都願意，但對於完全沒聯繫，沒先知會就直接放鳥的狀況則無法接受。第三大地雷則是「愛炫耀」，整個聊天過程都在歌功頌德自己有多厲害，只會讓人翻白眼、沒胃口。