COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

本土疫情升溫！春節宗教活動祭7大防疫措施　禁搶頭香

▲本土疫情升溫，內政部長徐國勇說明春節期間宗教活動防疫措施。（圖／指揮中心）
▲本土疫情升溫，內政部長徐國勇說明春節期間宗教活動防疫措施。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-01-22 14:21:24｜2022-01-22 14:40:28

國內本土疫情連環爆，今（22）日單日暴增82例本土個案，創今年新高，有鑒於春節將至，為防堵疫情，內政部長徐國勇表示，春節期間宗教場所務必加強防疫，說明7項防疫措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐國勇表示，為避免國內疫情因春節期間國人踴躍進出各類宗教活動而擴大疫情，自即日起，宗教團體停止辦理繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動，同時也不得提供籤筒、供盤供民眾使用，強烈建議有相關需求的民眾自行攜帶筊杯、供盤等祭祀工具。此外，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

▲春節期間宗教場所活動防疫措施。（圖／指揮中心）
▲春節期間宗教場所活動防疫措施。（圖／指揮中心）
▲春節期間宗教場所活動防疫措施。（圖／指揮中心）
▲春節期間宗教場所活動防疫措施。（圖／指揮中心）
內政部表示，為防堵疫情擴散，加強部分宗教防疫管制有其必要，至於能做好人流管制及各項防疫措施的500人以上宗教活動，在提報防疫計畫並經地方政府同意後，還是可以辦理。但活動中若有提供平安湯圓等餐點，限以密封盒(碗)方式供民眾外帶返家享用，且禁止於活動現場分裝。提供一般民眾暫時住宿的香客大樓、會館等，除同住家人外，以1人1室為限。另外，要請宗教場所內部人員儘速至少接種2劑疫苗，並妥善規劃民眾出入動線，遇有民眾聚集時應主動疏導。對於民眾點光明燈、捐款、解籤等排隊人龍，也要維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。

徐國勇也提醒，民眾至宗教場所，務必全程佩戴口罩、落實實聯制、量體溫、保持社交距離。另外，也請民選公職人員及政府官員在春節防疫期間勿到宗教場所跑攤，以為民眾表率，共同努力團結對抗疫情。（編輯：林莞茜）

▲春節期間宗教場所活動防疫措施。（圖／指揮中心）
▲春節期間宗教場所活動防疫措施。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀