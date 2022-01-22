高雄今+14例確診！12人與新光輪有關 相關病例累積27案
近日本土疫情升溫，高雄港相關染疫事件持續擴大，對此，中央流行疫情指揮中心今（22）日也公布國內新增82例本土個案，除了大多數與桃園亞旭相關以外，高雄相關增加14人，其中有12例與新光輪相關群聚感染有關，累積確診27人。
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 14:45:14
高雄一家三口（案18155~18157），一開始是一名幼兒（18155）看病被篩檢呈陽性，再回頭追父母，2人也呈陽性，父親（18156）的工作與高雄港相關，在昨（21）日新增10例相關個案，包括港區相關接觸，如交通船、其他公司的工程維修人員，另有診所接觸。
另外，今日高雄增加14例確診，其中有12例與新光輪有關，是新光輪相關群聚感染。對此，高雄市政府召開防疫記者會時，市長陳其邁也表示，另外有2例，分別是一名外籍漁工與一名海科大學生，前者昨（21）日在小港醫院採檢發現PCR呈陽性，後者昨日返回北部確診，相關足跡仍在調查當中。
高雄市目前已進行港區人員列冊，核對相關健保資料，看過病人會進行詳細疫調，診所匡列時間拉長。經初步調查，工作船有到外籍船舶維修，和相關船人員接觸，時序比較可能的船已駛往韓國，目前已透過管道通報韓國，希望能盡快釐清感染源頭。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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