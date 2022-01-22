為逼Keanna離婚　謝和弦竟坦承「設計莉婭當小三」

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「其實我們也才見面不到一天呢！就被推入火坑跟我一起面對了！」謝和弦愧疚地對老婆說：「所有壞天氣，因為妳開始放晴，烏雲不再壟罩著生命，謝謝她心地善良讓我無需防人，法院認證老公被搶超沒面子的，所有壞天氣因為你開始放晴，能用錢脫離苦海很值得，哈們。」
事實上，陳緗妮昨天發文開戰Keanna，指稱2019年12月5日對方舉報謝和弦吸大麻，「其實不是大義滅親，純粹是場離婚前夕的鴻門宴而已」、「一段2人原本已經要結束卻無法善終的關係，演變成不知情為局外人的我，扛起被大眾追逐的焦點，我可能算是衰爆吧...太大意了！」
陳緗妮說，後悔沒有在12月3日謝和弦約她看電影前確認對方是否單身，開心相處2天後被貼上小三標籤，至今無法脫身。沒想到，謝和弦如今承認為了讓Keanna點頭離婚，故意婚內出軌，愛上毫不知情的現任妻子，如此戲劇化的發展令人傻眼至極。（編輯：楊穎軒）
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