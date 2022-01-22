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為逼Keanna離婚　謝和弦竟坦承「設計莉婭當小三」

▲謝和弦（左）認了設計陳緗妮當小三，目的是要讓Keanna心死離婚。（圖／陳緗妮臉書）
▲謝和弦（左）認了設計陳緗妮當小三，目的是要讓Keanna心死離婚。（圖／陳緗妮臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-22 14:59:30｜2022-01-22 15:09:38

Keanna從自圓其說到自爆和ØZI的舊情，引起當事人困擾及外界議論，前夫謝和弦狂酸「說謊的藝術被看破了就爆炸」、「原來海水退了就知道誰沒穿褲子這句話是真的」，今（22日）他丟出震撼彈，坦承當初因為離婚一直離不成，才會高調示愛陳緗妮（莉婭），把對方推入火坑當成人人追打的小三。

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▲陳緗妮被謝和弦設計成第三者。（圖／陳緗妮IG）
▲陳緗妮被謝和弦設計成第三者，為的就是逼前妻離婚。（圖／陳緗妮IG）
謝和弦在臉書發文，承認當初與Keanna離婚離不成，被逼得走投無路才出此下策，「為了讓前妻死心我一秒愛別人，辛苦緗妮被當成小三全民公審」，透露陳緗妮那時剛回台灣，不知他已婚，「我找了很久才找到這麼天兵的」。

「其實我們也才見面不到一天呢！就被推入火坑跟我一起面對了！」謝和弦愧疚地對老婆說：「所有壞天氣，因為妳開始放晴，烏雲不再壟罩著生命，謝謝她心地善良讓我無需防人，法院認證老公被搶超沒面子的，所有壞天氣因為你開始放晴，能用錢脫離苦海很值得，哈們。」

▲陳緗妮（右）不後悔愛上謝和弦。（圖／陳緗妮IG）
▲陳緗妮（右）被法院認定侵害Keanna配偶權，與謝和弦連帶遭判賠120萬元。（圖／陳緗妮IG）
▲謝和弦全文。（圖／謝和弦臉書）
▲謝和弦全文。（圖／謝和弦臉書）
事實上，陳緗妮昨天發文開戰Keanna，指稱2019年12月5日對方舉報謝和弦吸大麻，「其實不是大義滅親，純粹是場離婚前夕的鴻門宴而已」、「一段2人原本已經要結束卻無法善終的關係，演變成不知情為局外人的我，扛起被大眾追逐的焦點，我可能算是衰爆吧...太大意了！」

陳緗妮說，後悔沒有在12月3日謝和弦約她看電影前確認對方是否單身，開心相處2天後被貼上小三標籤，至今無法脫身。沒想到，謝和弦如今承認為了讓Keanna點頭離婚，故意婚內出軌，愛上毫不知情的現任妻子，如此戲劇化的發展令人傻眼至極。（編輯：楊穎軒）

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