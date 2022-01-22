Omicron延燒！高雄群聚染成第八傳播鏈 3行政區擴大篩檢
高雄港群聚染疫事件持續延燒，原先累積13人確診，中央流行疫情指揮中心今（22）日再新增14例，其中12名確認跟高雄港區有關，另兩位確診新住民和海科大學生的感染源則尚待查清。而最新定序表示，高雄最早確診的三口之家是感染到屬菲律賓株的Omicron，與國內其它本土Omicron不同，是第八條傳播鏈。高雄市長陳其邁也宣布已請衛生所提供診所公費的居家快篩試劑，並請醫師提供民眾免費快篩。
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 15:49:43｜2022-01-22 15:51:09
最初染上Omicron的高雄三口之家（案18155－18157），最早是名幼兒（18155）看病時被檢驗出陽性，進而驗出父母二人也為陽性。父親（18156）的工作本身與高雄港相關，昨天也因此新增10例相關個案，除了港區內如交通船、其它公司的工程維修人員外，也有診所內的接觸。
因目前疫情狀況緊張，高雄市長陳其邁宣布較鄰近碼頭的小港區、前鎮區、旗津區，已提供診所公費居家快篩試劑及診所為民眾免費快篩，且從今天開始，有呼吸道症狀的民眾就醫時，應盡量在診所的戶外就醫。陳其邁表示民眾到診所時請先與醫師聯繫，盡量在戶外看診，若因特殊狀況需進入所內，也必須要求診所與病人落實防疫措施。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
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