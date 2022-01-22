本土增82例疫情嚴峻！是否升「三級警戒」？指揮中心回應
22日下午，中央流行疫情指揮中心，公布本土新增82名確診個案，其中多數病例皆與桃園亞旭電子廠群聚相關，另外，高雄及雙北也出現確診者足跡。針對疫情逐漸升溫，全台以及桃園是否將升三級警戒？對此，指揮官陳時中於記者會上回應，表示現在還是「可追朔的感染源」所引發的群聚， 所以沒有升三級的必要，但之後若出現「廣泛多點的社區群聚」，才會考慮升級之必要性。
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 15:40:38｜2022-01-22 15:47:31
對於疫情延燒，經濟部次長陳正祺呼籲，桃園鄰近確診亞旭公司有接觸確診者的相關工廠或是企業員工，都應盡速完成快篩。另在全國企業，尤其是百人以上的企業，陳正祺也提醒要進行員工自主快篩。
另外，適逢春節前採買人潮，為降低新冠肺炎威脅國內社區防疫安全，經濟部請超商、超市及餐飲業確實落實實聯制，量體溫等防疫措施，各超商超市也會加強實聯制的廣播密度，提醒民眾配合實聯制，以共同維護門市人員及顧客的安全。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。