直播／橘子嘉年華Day3 《天堂M》旗幟戰開打：押對拿寶
《天堂M》玩家你們都投好了嗎？遊戲屆盛事「2022橘子嘉年華春節版」邁入第3天，集結遊戲、音樂、料理等泛娛樂內容，以及「豆陣來bean果」全新玩法，讓玩家有看有玩有得拿。今晚8點起由《天堂M》打頭陣，旗幟戰第五季線上火熱開打，玩家成功預測優勝隊伍還能拿獎勵。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-22 19:00:00
2022橘子嘉年華春節版Day 3依然熱鬧非凡，今晚將有《天堂M》旗幟戰第五季火熱開打，由主播丁丁、賽評小屁全程直播；音樂節目《宇宙大歌星》則請來靈魂歌姬家家以及法蘭在空中開唱；料理節目《歐橘食堂》今日來賓請到「美麗本人」，看絕對味蕾莎莎與普橘島主廚如何出招。今（22）晚8點在起beanfun!、遊戲橘子粉專、遊戲橘子YT、Yahoo!TV、Twitch、 17LIVE同步直播。
《天堂M》玩家可得抓緊時間，第五季旗幟戰菁英賽預測只到今（22）晚20:50前，成功預測「優勝」隊伍者，將可獲得名譽金幣×2022、變身製作硬幣×2022、魔法娃娃製作硬幣×2022、殷海薩的祝福×2022。
■1月22日（六）直播重點懶人包
20:15 《天堂Ｍ》
旗幟戰第五季為支持的血盟加油，預測獲勝隊伍拿獎勵。賽評：小屁、主播：丁丁。
22:00 《宇宙大歌星》
靈魂歌姬家家登場，合體法蘭重現經典歌曲。
22:35 《歐橘食堂》
大哥來了！他沒有輸，只是要吃這道經典牛丼。二廚：莎莎、來賓：美麗本人。