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英國女4度確診新冠肺炎！驚訝直呼：「以為不會再得到」

▲英國女大生沃頓4度確診新冠肺炎。（圖／翻攝自衛報）
▲英國女大生沃頓4度確診新冠肺炎。（圖／翻攝自衛報）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-22 16:09:25

英國1名護理學系女學生沃頓（Mea Walton），近日在赴美前接受核酸檢測時，發現自己感染新冠，這在疫情大流行期間本不稀奇，但讓她驚訝的是，這已經是她第4次中招，令她不禁驚呼：「我還以為我不會再得了！」

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綜合《衛報》等英媒報導，沃頓是在2020年9月首次感染新冠肺炎，當時她正準備進入大學就讀，在1家酒吧工作，遵守戴口罩等防疫措施，除了上班以外的時間幾乎都待在家裡，後來是因身體出現疲倦、流鼻涕等症狀，她在母親的勸說下進行了病毒核酸檢測，結果呈現陽性。

接著在2021年1月，沃頓的父母也都感染了新冠肺炎，雖然她盡可能避免直接接觸父母，而是將食物等物品留在父母家門口就離開，但幾天後，由於必須在開始實習前接受新冠測試，讓她發現自己的檢測結果再度呈現陽性，同樣出現了流鼻水等輕微症狀。

至於第3次感染，甚至距離第2次只有幾週的時間，2021年2月，她打算飛去比利時替染疫的親友照顧小孩，離開英國前她的篩檢呈現陰性反應，沒想到從比利時返國後，她的PCR篩檢又呈陽性，不過第3次染疫她並沒有病徵。

直到近日，沃頓因為要前往洛杉磯而再次接受檢測，結果又是熟悉的陽性反應：「我還以為我永遠不會再得了」。和前幾次不同的是，這次確診後幾天，沃頓出現了類似流感的症狀，此時的她已接種過2劑疫苗，正在等第3劑。

沃頓認為，自己這幾次的感染歷程「極具諷刺意味」，因為她每次染疫都不是在醫院，實習時也一直照顧新冠患者，結果也都不是被病人傳染。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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