英國女4度確診新冠肺炎！驚訝直呼：「以為不會再得到」

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接著在2021年1月，沃頓的父母也都感染了新冠肺炎，雖然她盡可能避免直接接觸父母，而是將食物等物品留在父母家門口就離開，但幾天後，由於必須在開始實習前接受新冠測試，讓她發現自己的檢測結果再度呈現陽性，同樣出現了流鼻水等輕微症狀。
至於第3次感染，甚至距離第2次只有幾週的時間，2021年2月，她打算飛去比利時替染疫的親友照顧小孩，離開英國前她的篩檢呈現陰性反應，沒想到從比利時返國後，她的PCR篩檢又呈陽性，不過第3次染疫她並沒有病徵。
直到近日，沃頓因為要前往洛杉磯而再次接受檢測，結果又是熟悉的陽性反應：「我還以為我永遠不會再得了」。和前幾次不同的是，這次確診後幾天，沃頓出現了類似流感的症狀，此時的她已接種過2劑疫苗，正在等第3劑。
沃頓認為，自己這幾次的感染歷程「極具諷刺意味」，因為她每次染疫都不是在醫院，實習時也一直照顧新冠患者，結果也都不是被病人傳染。
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