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內幕／國民黨有條件開放核食說　背後考量是這個

▲國民黨2016年推動反核食公投。（圖／資料照片）
▲國民黨2016年推動反核食公投。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-01-22 16:18:53

民進黨擬開放日本福島核食進口，引發討論，而國民黨內部卻因為一篇未定調的政策論述，集體炸鍋。國民黨立法院黨團總召費鴻泰切割黨中央，稱完全沒有與黨團討論過，而中廣董事長趙少康更嗆聲黨主席朱立倫要說清楚。不過據了解，黨中央的定調並非像是戰鬥藍「絕不同意進口」，把立場踩得那麼死，最主要是考量到核食跟萊豬一樣，是假議題、擋不住，在確保食安無虞等條件的前提下開放，才能保障民眾的健康。

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上週媒體報導國民黨對開放核食的論述：國民黨不反對安全無虞、對人體健康沒有危害的日本食品進口；若日本政府能以誠意、科學與事實，向台灣人民保證日本進口食品品質與安全，就不反對日本核食進口。

此文章一出立刻引發黨內砲聲隆隆，認為就是有這樣的在野黨，才會讓民進黨目中無人。

不過，有黨內人士為黨中央平反。該人士指出，國民黨日前的說法，其實也沒有問題，只是正反表述的差別而已，如果換成「若日本無法確保食安無虞，國民黨堅決反對」，民眾及黨內的觀感會好很多，但本質上與「日本若確保食安無虞，國民黨就不反對進口」的意義是相同的。

黨內人士表示，其實黨內大家都很清楚，核食是假議題，擋不住，因此黨中央的立場比較屬於「有條件的」同意開放，而非像戰鬥藍將立場踩得如此硬，就是堅決反對。

黨內人士稱，既然知道核食擋不住，如何監督政府端、日本方更負責任地確保食安，才能真正守護民眾的健康，因此國民黨就主張，日本政府應提供更多更新的福島附近縣市食品風險評估分析報告、產地證明、官方輻射證明文件，必要時也應配合我方派員赴日查廠等措施。

另外，針對民進黨宣稱，開放核食就能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），國民黨也認為，這完全是兩回事，並非開放核食就能加入，而加入也非一蹴可幾，而是有一段很長的自由化以及市場開放的過程，民進黨不應欺騙民眾。

黨內人士建議，未來黨中央應該加強論述有條件同意開放的「條件」是什麼，強化國民黨是負責任地為民眾健康把關，並提出更多有建設性的意見，才能在此局中加分。

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