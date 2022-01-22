亞旭電子爆移工群聚　專家：現在只能做這件事

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蘇益仁表示，目前亞旭電子廠群聚都屬同一單位，比起散佈在社區的多點爆發較好控制，若能持續維持可控範圍至二月中，就會比較安全，但若是未來一、二週內沒有控制好，造成大量爆發，就會比較麻煩，因此還要持續觀察。不過他也認為，以過去苗栗京元電子廠移工群聚事件來說，已經有相關防疫經驗，而且民眾多已經打疫苗，不必像去年還沒接種疫苗時一樣緊張。
被問及移工若未出面篩檢，是否可能成為社區中的隱形傳播鏈，蘇益仁坦言「一定會發生的」，所以應加強防疫通報的體系，未來一個月要對所有有呼吸道症狀的民眾進行篩檢，「我們現在只能夠做檢篩的動作」，他強調，早日篩檢出有呼吸道的民眾，就能早日隔離。
蘇益仁也提到，現在已有七八成民眾接種疫苗，要跟去年防疫思維有所不同，不必提升防疫警戒，可利用疫苗護照取代防疫層級，重點還是要降低群聚規模，且防疫最困難的就是遇到春節等重大節日，許多人可能已經兩年都沒有聚會，還是要取得民生平衡，且戰且走。
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