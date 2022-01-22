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亞旭電子爆移工群聚　專家：現在只能做這件事

▲中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布新增82例本土確診個案，其中大宗為確診移工工作的桃園亞旭電子，新增64例個案。（圖／翻攝自王必勝臉書）
▲中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布新增82例本土確診個案，其中大宗為確診移工工作的桃園亞旭電子，新增64例個案。（圖／翻攝自王必勝臉書）

記者許若茵／台北報導

2022-01-22 16:23:42

中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布新增82例本土確診個案，其中大宗為確診移工工作的桃園亞旭電子佔64例。疾管局前局長蘇益仁接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，「我們現在只能夠做檢篩的動作」，未來一個月應對所有有呼吸道症狀的民眾進行篩檢。

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昨（21）日中壢西堤餐廳新增2名1月9日用餐移工確診，兩人因未填寫實聯制，待過了12日後才被匡列。桃園市長鄭文燦說明，初步疫調後，亞旭廠內員工有共用餐廳、宿舍，且移工多為10數人同住一房。桃園市府也指出，亞旭電子未依規定停工，違反《傳染病防治法》第四十三條開罰30萬，若查證企業未確實通報有疑似確診個案，可依違反《傳染病防治法》第42條罰1萬到15萬元。

蘇益仁表示，目前亞旭電子廠群聚都屬同一單位，比起散佈在社區的多點爆發較好控制，若能持續維持可控範圍至二月中，就會比較安全，但若是未來一、二週內沒有控制好，造成大量爆發，就會比較麻煩，因此還要持續觀察。不過他也認為，以過去苗栗京元電子廠移工群聚事件來說，已經有相關防疫經驗，而且民眾多已經打疫苗，不必像去年還沒接種疫苗時一樣緊張。

被問及移工若未出面篩檢，是否可能成為社區中的隱形傳播鏈，蘇益仁坦言「一定會發生的」，所以應加強防疫通報的體系，未來一個月要對所有有呼吸道症狀的民眾進行篩檢，「我們現在只能夠做檢篩的動作」，他強調，早日篩檢出有呼吸道的民眾，就能早日隔離。

蘇益仁也提到，現在已有七八成民眾接種疫苗，要跟去年防疫思維有所不同，不必提升防疫警戒，可利用疫苗護照取代防疫層級，重點還是要降低群聚規模，且防疫最困難的就是遇到春節等重大節日，許多人可能已經兩年都沒有聚會，還是要取得民生平衡，且戰且走。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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