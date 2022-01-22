高雄新增14例確診　陳其邁宣布中港商島區為高風險危險區

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陳其邁指出，目前已對匡列近3800位來進行篩檢， 目前篩檢數2152人，有陽性反應為6人，陽性率是0.28。在中島區看起來還是風險區域最高，市府陸續會進行三階段的篩檢，會進行pcr採檢，利用擴大篩檢的方式，來找出確診個案。
另外，高市府今天下午也公布已確定的確診個案足跡。
案18213，1月19日晚上前往前金區中油加油站；案18214於1月17日前往鳳山可口自助餐、18日前往前鎮中油加油站、20日旗津區早安美之城。
案18216，1月16日上午前往前鎮區瑞興市場（石津市場）、三民區紫元塔、鳳山達樂斯美式牛排五甲分店、20日新興區新興國小附設幼兒園。
案18217，1月19日下午前往鳳山鞋全家福五甲店、小鳳越南河粉；20日前往前鎮711高雄門市與高雄西甲郵局ATM。
案18218，1月15日前往鳳山衛武營國家藝術中心、17日、18日、20日前往小港區佑昇幼兒園；20日三民區三鳳中街伸裕行。
案18240，1月17日、19日前往旗津區711新旗聖門市、20日前鎮中油南一路站。
案18241，1月19日前往苓雅區苓雅市場童裝魔法森林、前鎮區私立松柏幼稚園、旗津區岡山羊肉、20日前鎮區中華郵政高雄佛公郵局、旗津大港超市、私立松柏幼稚園及旗津區全聯福利中心旗津中洲。
案18242，1月17日前往苓雅區玉山銀行、三和市場、18日中華郵政高雄英德街郵局、19日苓雅區玉山銀行、苓雅區三和市場、前鎮區好市多中華店。
案18243，1月13日、14日、15日前往前鎮夜市燒肉飯，16日前往小港區新朋友藥師藥局、鼓山區鍋神日式涮涮鍋；17日、18日、19日、20日前往小港區711沿海門市；17日前往小港區爭鮮迴轉壽司小港店。
案18244，1月15日前往鳳山全聯（鳳山頂峰）；案18307於1月15日前往苓雅區大戶屋高雄大遠百店。
案18309，1月10日至14日前往高雄科技大學旗津校區；10日至13日前往旗津區711旗海門市；11日前往旗津ㄚ媞拉麵；14日旗津區三郎麵館。
案18350於1月18日、19日、20日前往前金區建國國小附幼；18日前往左營漢神巨蛋購物廣場；20日前往高雄捷運站信義國小往三多商圈，苓雅區高雄大遠百。案18352於1月18日前往小港區小港區二苓市場。
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