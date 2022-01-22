突襲四川當紅炸雞店！超噁真相被揭 業者喊冤：自己也吃
飲食健康是民眾最關心的事，但許多食安環節若沒有經過嚴格把關，髒東西吃下肚民眾也不會知道。近日中國四川衛生單位就針對當地一家網紅炸雞店展開突擊檢查，在店內發現多處衛生亂象，不只視察人員傻眼，民眾也直呼真是噁心到爆。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-22 16:50:53
綜合中媒報導，四川眉山市市場監督管理局，近日對當地一家名為「叫了個炸雞」的外送炸雞店展開突擊檢查，發現店家的處理程序明顯不符合規定，不只廚房充滿油汙，抽油煙機上也都是灰塵和油漬，部分食品原材料包裝上的有效期限被明顯塗抹，其中更有部分已經過期。
更離譜的是，店家還在馬桶旁給雞肉解凍，以生鏽剪刀剪雞腿，用垃圾袋裝食物等，誇張程度讓視察人員也驚呆，反問店家：「這個雞炸了你自己會吃嗎」、「你不知道會交叉感染嗎」。
檢查結束後，該店鋪已被外賣平台歇業處置，影像在網上掀起熱議，還有外送員跳出來爆料說，確實曾在店內目睹許多蟑螂，衛生條件差到他拒絕外送。
「叫了個炸雞」上海總部事後則聲稱，本次遭突擊檢查的炸雞店並非官方授權店面，目前相關的衛生開罰及冒用商標等處分還在進行調查中。