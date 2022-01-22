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Netflix變貴了？過年追劇防疫訂起來　3大OTT方案比一比

▲串流服務選擇多元，市場競爭相當激烈，Netflix上周宣布美國地區方案費用漲價，這幾年來幾乎是年年調漲。（圖／取自Shutterstock）
▲串流服務選擇多元，市場競爭相當激烈，Netflix上周宣布美國地區方案費用漲價，這幾年來幾乎是年年調漲。（圖／取自Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-22 16:57:40

根據NCC發布的「109年匯流發展報告」指出，Netflix自109年起已「超車」愛奇藝，成為台灣付費訂閱制OTT龍頭。Netflix的一舉一動備受市場矚目，上周再度宣布調漲美國地區月費，高級會員由17.99元調為19.99美元，漲幅高達11%，而台灣地區費用則是維持原先價格未變。

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▲Netflix上周再度宣布美國地區費用調漲，漲幅最高達11%。（圖／記者黃韻文製）
▲Netflix上周再度宣布美國地區費用調漲，漲幅最高達11%。（圖／記者黃韻文製）
Netflix上周宣布，美國地區的「基本方案」、「標準方案」與「高級方案」，每月費用將分別調漲增加1美元、1.5美元與2美元，其中以「高級方案」由17.99元調為19.99美元，漲幅11%為最高。Netflix的訂閱方案在國外這幾年幾乎是年年漲價，《NOWnews今日新聞》詢問Netflix台灣地區是否計畫跟進，至截稿前並未獲得回應，不過自Netflix在2016年登台以來，至今一直都是維持270元、330元、390元方案費用未變。

由於串流服務大多提供數個裝置同時在線觀看，除了和家人共用之外，在台灣也興起一股「揪團」熱潮，許多人手上都不只訂閱1種串流服務，分攤下來一個月不到百元，因此手上同時擁有2、3個串流平台帳號更是常態，從3大串流平台費用平分來看，以去年底剛進入台灣市場的Disney+最划算。

▲以同時觀看裝置數當分母計算，若是揪團分攤，以Disney+每人每月平均負擔不到60元最划算。（圖／記者黃韻文製）
▲以同時觀看裝置數當分母計算，若是揪團分攤，以Disney+每人每月平均負擔不到60元最划算。（圖／記者黃韻文製）

 

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