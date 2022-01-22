Netflix變貴了？過年追劇防疫訂起來 3大OTT方案比一比
根據NCC發布的「109年匯流發展報告」指出，Netflix自109年起已「超車」愛奇藝，成為台灣付費訂閱制OTT龍頭。Netflix的一舉一動備受市場矚目，上周再度宣布調漲美國地區月費，高級會員由17.99元調為19.99美元，漲幅高達11%，而台灣地區費用則是維持原先價格未變。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-22 16:57:40
Netflix上周宣布，美國地區的「基本方案」、「標準方案」與「高級方案」，每月費用將分別調漲增加1美元、1.5美元與2美元，其中以「高級方案」由17.99元調為19.99美元，漲幅11%為最高。Netflix的訂閱方案在國外這幾年幾乎是年年漲價，《NOWnews今日新聞》詢問Netflix台灣地區是否計畫跟進，至截稿前並未獲得回應，不過自Netflix在2016年登台以來，至今一直都是維持270元、330元、390元方案費用未變。
由於串流服務大多提供數個裝置同時在線觀看，除了和家人共用之外，在台灣也興起一股「揪團」熱潮，許多人手上都不只訂閱1種串流服務，分攤下來一個月不到百元，因此手上同時擁有2、3個串流平台帳號更是常態，從3大串流平台費用平分來看，以去年底剛進入台灣市場的Disney+最划算。