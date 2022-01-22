本土疫情升溫！全台「防疫新措施」懶人包一次看

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內政部長徐國勇表示，隨著疫情升溫，為避免國內疫情因春節期間，國人踴躍進出各類宗教活動而擴大疫情，自即日起，宗教團體停止辦理繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動，同時也不得提供籤筒、供盤供民眾使用，強烈建議有相關需求的民眾自行攜帶筊杯、供盤等祭祀工具。此外，民眾進入宗教場所也禁止飲食。
內政部表示，為防堵疫情擴散，加強部分宗教防疫管制有其必要，至於能做好人流管制，及各項防疫措施的500人以上宗教活動，在提報防疫計畫並經地方政府同意後，還是可以辦理。但活動中若有提供平安湯圓等餐點，限以密封盒(碗)方式供民眾外帶返家享用，且禁止於活動現場分裝。
提供一般民眾暫時住宿的香客大樓、會館等，除同住家人外，以1人1室為限。另外，要請宗教場所內部人員儘速至少接種2劑疫苗，並妥善規劃民眾出入動線，遇有民眾聚集時應主動疏導。對於民眾點光明燈、捐款、解籤等排隊人龍，也要維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。
徐國勇也提醒，民眾至宗教場所，務必全程佩戴口罩、落實實聯制、量體溫、保持社交距離。另外，也請民選公職人員及政府官員在春節防疫期間勿到宗教場所跑攤，以為民眾表率，共同努力團結對抗疫情。有關剛發布之新聞稿提到「請民選公職人員及政府官員勿跑攤」部分，涵蓋各類型公眾聚會活動，不限於宗教類，並自即日起施行，以為民眾表率，共同為防疫努力。
2.【交通部-大眾運輸運具內禁止飲食】：
交通部宣布，自111年1月23日起，大眾運輸運具內禁止飲食，以共同防範疫情傳播，降低國人感染風險。交通部表示，因應農曆春節假期將屆，預料將會湧現返鄉人潮，自23日起禁止民眾在高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區域除外)、航空國內線航班等運具內飲食，若因生理需求需喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。
另外，在除外範圍內有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離，或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩。違反規定，經場域人員勸導不聽者，依傳染病防治法第70條第1項規定，可處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。
交通部王國材部長除於21日召開擴大防疫會議，請各單位針對大眾運具及場域，比照三級警戒標準執行清消作業，落實相關防疫作為外，也呼籲國人，請務必配合搭乘大眾運輸量測體溫、戴口罩及遵守飲食相關規定，保護自己也維護他人健康。
3.【勞動部立即啟動四大措施】：
關於近日桃園工廠移工於西堤餐廳用餐染疫事件，勞動部已立即主動聯繫王必勝指揮官，積極配合指揮官要求，嚴格要求雇主及仲介公司，配合相關篩檢及疫調作為，勞動部並立即啟動四項應變措施，以控管疫情不要造成破口。
勞動部昨(21)日，依照指揮官指示，立即要求雇主及仲介公司，提供移工宿舍配置資訊，並透過桃園市勞動局訪查移工宿舍情形，釐清確診的移工住宿配置上下舖雅房格局，移工都有個人獨立床舖及使用空間，且住宿空間亦符合每人3.6平方公尺的標準，衛浴部分採共用衛浴，均依防疫指引分時分流使用。桃園市勞動局訪視該址移工宿舍，其生活照顧及防疫等，均符合勞動部所訂雇主聘僱移工防疫指引規範。
此外，勞動部已嚴格要求雇主與仲介公司，對於經匡列密切接觸者及同樓層宿舍移工，不要外出並配合採檢與疫調，並督導雇主及仲介公司，應配合移工提供膳宿及集中採買所需生活用品，同時加強宿舍清消次數。今(22)日勞動部王安邦政務次長及勞動力發署蔡孟良署長等人，已赴桃園前進指揮所，依據指揮官召集會議持續配合並督導相關防疫作為，截至目前移工配合尚屬良好。
為防範疫情擴大，勞動部宣布立即啟動四大防疫應變措施，相關具體做法如下：
ㄧ、動員配合移工篩檢疫調
勞動部已動員1955專線、機場服務站及直聘中心雙語人員，配合衛生單位展開框列移工疫調作業。另依院長指示協調經濟部等中央目的主管機關，第一波優先協助聘僱移工人數達50人以上事業單位，近期內要求所聘移工全面快篩，後續持續規劃50人以下重點快篩。
二、違反防疫指引落實裁罰
勞動部配合疫情已多次修正雇主聘僱移工防疫指引，並訂有「雇主應辦理措施」及「建議辦理措施」，倘雇主未落實應辦理措施，如分流分艙原則、禁止不同雇主或同雇主不同工作地點的移工住宿同一樓層、明定工作規則及宿舍管理規則，加強防疫宣導、掌握移工健康狀況及安排就醫、預為準備1人1室隔離空間等，將依《就業服務法》第57條第9款規定裁處新臺幣6至30萬元，並廢止聘僱或招募許可，將加強查核移工防疫措施及雇主落實生活照顧管理責任。
三、鼓勵移工完整施打疫苗
截至1月18日止，移工疫苗接種率第一劑逾93%、第二劑逾73%，本次桃園工廠移工疫苗接種率第一劑85%、第二劑75%。為加強維護國內防疫安全，勞動部呼籲雇主及仲介公司應儘速協助移工攜帶個人身分證件，至全臺各地疫苗施打站，完整接種2劑疫苗。
另也協助已完整接種2劑疫苗滿12週的移工，至「COVID-19公費疫苗預約平台」預約登錄接種疫苗追加劑(第3劑)；如有預約操作或其他疫苗接種等相關問題，可撥打24小時免費1955專線協助。
四、加強宣導移工防疫觀念
勞動部說明，為使移工即時獲得防疫資訊，勞動部已將疫情指揮中心發布的疫情資訊，例如防疫實聯制之操作流程、家用快篩試劑操作方式、施打疫苗前後應注意事項、疫苗意願登記及疫苗接種預約等翻譯成英語、泰語、印尼語及越南語，並透過勞動部所建置的「[email protected]移點通」進行推播，相關防疫資訊亦同步置於多國語跨國勞動力權益維護資訊網站(https://fw.wda.gov.tw/)。勞動部再次提醒，連假期間防疫工作不間斷，雇主、移工及仲介應持續落實各項防疫措施，共同維護全民健康安全。
4.【經濟部最新防疫措施】：
適逢春節前採買人潮，為降低COVID-19威脅國內社區防疫安全，經濟部已請超商、超市及餐飲業確實落實實聯制，量體溫等防疫措施，各超商超市也會加強實聯制的廣播密度提醒民眾配合實聯制，以共同維護門市人員及顧客的安全。
經濟部表示，由於桃園事件蔓延係因未落實實聯制所致，因此呼籲民眾，為了保護自身的安全，務必配合實聯制。另為加強防範疫情擴大，也請桃園地區超商、超市及餐飲業的門市及從業人員，即使已完成2劑疫苗接種，仍應主動進行快篩。另外，餐飲業目前雖未限制內用，惟需加強落實實聯制，如未落實上開規定，指揮中心或地方衛生主管機關得要求禁止內用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。